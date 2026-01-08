お笑いコンビ・ミキの亜生（37）が7日深夜に放送されたTBS「よるのブランチ」（後11・56）に出演。東京都内でマイホームを購入することを宣言した。

今回は「2026年運勢ランキング大発表SP」と題して放送され、占い師のアポロン山崎が監修した誕生月と血液型の48通りから2026年の運勢をランキングで発表された。

7月生まれA型の亜生は2位。アポロン山崎に「聞きたいこと」について求められると「えっと…賃貸の方がいいのか、持ち家がいいのかっていうのを悩んでまして」とリアルな悩みを告白した。

賃貸か持ち家かをタロットカードで占うと、持ち家を購入することを勧められ「今すぐ『物件リサーチ』をさせてください」とお願いして笑いを誘った。すると、兄で相方の昴生が「場所はどこかとか見た方がいいんじゃない?」と聞いたことで住む場所も占うことになった。

「頭の中で何択あります?」と聞かれると「ほぼ2択」と答えた亜生。タロット占いでは「A」「B」「それ以外」の3択に分けられ、3枚のカードを引いた。結果は「城」のカードで自分の城である一軒家が建つと示された「A」を勧められた。

この占いの結果に「これは…世田谷に決めました」と堂々宣言。まさかの地名告白にスタジオからは中「言うなー」とツッコミの嵐。だが、亜生は「Aの世田谷です」と再び高らかに伝えて笑いを誘った。