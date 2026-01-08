「フェアリーＳ・Ｇ３」(１１日、中山)

２６年最初の３歳重賞。桜花賞＆オークスの大舞台をにらんで、未知の可能性を秘めた牝馬たちがタイトル奪取を目指す。栗東ではファンタジーＳ４着のブラックチャリスが７日、ＣＷでの併せ馬で年長馬に楽々と先着。持ち前のスピードを発揮して、３度目の重賞挑戦で今度こそタイトルをつかみ取る。

快速牝馬が初タイトルへ万全だ。ファンタジーＳ４着から参戦するブラックチャリスは、栗東ＣＷで４Ｆ５４秒７−３８秒８−１２秒０をマーク。シンドリームシン（５歳１勝クラス）に３馬身半先行すると、直線でも外を通って余力たっぷりに１馬身先着を決めた。

自らまたがった武幸師は「きょうは最後だけ。以前よりもピリピリするところがなくなっているのは良い傾向。その分、ゆっくりと距離を乗って、いい調教が積めています」と順調な成長ぶりに目を細める。「ピリピリしていた母と比べると気持ちに余裕がありますが、悪い方に行かないように気をつけています」と、中京２歳Ｓなど３勝した母ゴールドチャリスも管理した経験を踏まえて細心の注意を払っている。

気性は母より穏やかでも、非凡なスピードは母譲りだ。前走のファンタジーＳは４着に敗れたが、道中の落鉄がありながら勝ち馬とは０秒１差。トレーナーは「それ（落鉄）が全てではないと思いますが、着差が着差ですから」と力負けではないことを強調。１Ｆの距離延長に対応したことを評価する。

２カ月ぶりの今回は初のマイル戦。指揮官は「長距離輸送や１泊しての競馬も初めて。そのあたりがどうなるか」と課題を挙げつつ、「距離もやってみないと分からないが、折り合いは問題ないし中山も特に心配していません」ときっぱり。クラシックの舞台を見据えて、新春の中山マイルで真価を発揮する。