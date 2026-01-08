¡Ú¹Åç¡Û¿·¿ÍÆþÎÀ¤ÇËÌ³¤Æ»½Ð¿È¼Ô¤¬Â³¡¹²ÃÆþ¡¡°ìÂçÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆ»»º»Ò·³ÃÄ¡×¤¬¿·É÷¸Æ¤Ö
¡¡¹Åç¤Ç¤Ï£·Æü¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀçÂæÂç¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿Ê¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤é£¹Áª¼ê¤¬ÆûÆü»Ô»Ô¤ÎµåÃÄÎÀ¤ËÆþÎÀ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¿·¿Í¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÎÀ¾ÀîÆÆÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¸¡á¿ÀÂ¼³Ø±à¹âÅùÉô°Ë²ì¡Ë¤ò½ü¤¯£¸¿Í¤¬ÂçÂ´¡¦¼Ò²ñ¿Í½Ð¿È¡£Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤â¹â¤¯¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤âÆþÃÄÄ¾Á°¤Ë±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÃæµþÂç¡¦郄ÌÚ²÷ÂçÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤ò½ü¤¯£·¿Í¤ò¡¢£²·î¤Î°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤ËÈ´¤Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¤¹¤Ç¤ËÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿·ÀïÎÏ¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤À¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÊ¿Àî¡¢Æ±£´°Ì¤Î¹©Æ£ÂÙ¸ÊÅê¼ê¡Ê£²£²¡áËÌ³¤³Ø±àÂç¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡£¤³¤ÎÆü¤â¤½¤í¤Ã¤ÆÆþÎÀ¤·¡¢Ê¿Àî¤Ï¡ÖÆ»Ì±¤ÎÎÏ¤Ç¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç·×£µ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤â°ìÂçÀªÎÏ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë°ì·³·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¹âÂ´£¶Ç¯ÌÜ¤Î°°Àî½Ð¿È¡¦»ý´ÝÂÙµ±Êá¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢¼÷ÅÔ·´¹õ¾¾ÆâÄ®½Ð¿È¤ÎÂçÂ´£³Ç¯ÌÜ¡¦ÂìÅÄ°ì´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢´ä¸«Âô»Ô½Ð¿È¤Ç£²£°£²£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÀÆÆ£Í¥ÂÁÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬ºßÀÒ¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Î¿·¿Í¡¦ÀÖÌÚÀ²ºÈÅê¼ê¡Ê£²£²¡áÊ©¶µÂç¡Ë¤ÏÂçºåÉÜºæ»Ô½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÀ¸ÃÏ¤¬ËÌ³¤Æ»·ÃÄí»Ô¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âàÆ»»º»ÒÁÈá¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡Ö°ì·³ÄêÃå¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Þ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ëÅÀ¤À¡£Á´°÷¤¬£²£°ÂåÁ°È¾¤È¿¤ÓÀ¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤Ç¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯º£Ç¯¡¢°ì·³ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡À¤Âå¸òÂå¤òÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë£²£¶Ç¯¤ÎÀÖ¥Ø¥ë·³ÃÄ¡£¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤òÀê¤¦¾å¤Ç¤âàÆ»»º»ÒÀªá¤ÎÆ°¸þ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£