¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÅÅ·â²ÃÆþ¤Ç¡Ä¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤¬Çº¤à¡ÖÀèÈ¯½ÂÂÚÌäÂê¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¿·Ç¯Áá¡¹¤«¤éàÆñÂêá¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¢Ç¤£µÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿»Ø´ø´±¤Ï£·Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦³ù¥±Ã«¤ÎÆó·³»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Ð¥êÅç¤Ç¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤ò½ª¤¨¡¢Ìó£±¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µå¾ì¤Ë¸½¤ì¤ë¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ÎÅÅ·â²ÃÆþ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¡ÊµåÃÄ¤Ë¡ËÍ¸¶·¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¡£Í¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó°ìÈ¯ÌÜ¤ÏÍ¸¶·¯¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡×¤È¤âÂ³¤±¡¢³«Ëë£²¥«¡¼¥ÉÌÜ¤È¤Ê¤ë£³·î£³£±Æü¤ÎËÜµòÃÏ³«ËëÀï¡ÊÂÐ¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍ½¹ð¤Ë¤è¤ê¡¢³«Ëë£´»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤ÏÂôÂ¼¾ÞÅê¼ê¤Î°ËÆ£¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ËÌ»³¡¢Ã£¡¢Í¸¶¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢»Ø´ø´±¤Ë¤Ï¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤Ê¤¤¼Â¾ð¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¡Ö½ÂÂÚÌäÂê¡×¡£Í¸¶¤Î²ÃÆþ¤ÇÀèÈ¯¿Ø¤¬Ê¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£µ¨ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ëÃæ·ø¤äÈôÌö¤òÁÀ¤¦¼ã¼êÅê¼ê¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬·ã¸º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë·üÇ°¤À¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Î¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¡Ë£³¤«·î¤¯¤é¤¤¤ÏÃæ£µÆü¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Ç¡¢¤Þ¤¿µÙ·Æ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¶´¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áá¡¹¤ÈÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃæ£µÆü¤Ç²ó¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢»Ä¤ëÀèÈ¯ÏÈ¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¡Ö£²¡×¡£ºÆµ¯¤ò´ü¤¹º¸ÏÓ¤Î»³ºê¤È²ÃÆ£µ®¡¢ºòµ¨³«ËëÅê¼ê¤Î¶âÂ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòµ¨£¸»î¹ç£µ¾¡ÌµÇÔ¤ÎÊ¡Åç¤ä¥×¥í£³Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ÎºÙÌî¡¢ÆóÅáÎ®¤Î£²Ç¯ÌÜ¡¦¼ÆÅÄ¡¢ÂæÏÑ¿Í±¦ÏÓ¤Î¸ÅÎÓ¤äÂ¹¤é¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¡£
¡¡¤½¤Î²óÈòºö¤È¤·¤ÆÊ£¿ôÅê¼ê¤Îµß±çÅ¾¸þ¤òÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤âºØÆ£¡¢ÅÄÃæ¡¢ÌøÀî¡¢¾å¸¶¤òÃæ¿´¤Ë£²£°£²£´Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¡¦²ÏÌî¤äÃÓÅÄ¡¢»³ËÜÂó¤é¤¬¤½¤í¤¤¡¢ÅçËÜ¡¢µÆÃÓ¤È¤¤¤Ã¤¿¿·ÀïÎÏ¤â¹µ¤¨¤ë¡£
¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤ó¤¬¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¤¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¡£¹ë²ÚÅê¼ê¿Ø¤ò¤É¤¦»È¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤¬º£µ¨¤Î¸°¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£