¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡Û¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤¬¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖÈà¤Î¿Ê²½¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¡×
¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦À¾Â¼À¿»Ê»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£·ÆüÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åì¥¹¥Ý¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê£±Ç¯¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉáÃÊ¤Ï·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇ¯¤Ë£±²ó¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ì¡£·ëº§¼°¤È¤«À®¿Í¼°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ²¤ì¤ÎÉñÂæ¡£º£Æü¤Ï¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢¿Æ¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Î¶½Ê³¤âÎä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯º£¸å¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤À¡££´Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Î½é¿Ø¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿À¾Â¼»á¤Ï¡Ö½ÀÆ»¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤ÆÁ´¤¯Èª°ã¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤¬¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´ª¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸«¤ì¤¿¡£¼¡¤ÏËÉ±ÒÀï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÈà¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤«¤é²þÁ±ÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿Ä¾¤·¤Æ¿Ê²½¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£½ÀÆ»¤À¤í¤¦¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤À¤í¤¦¤¬°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢Èà¤Î¿Ê²½¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¿·À±½Ð¸½¤òÂÔË¾¡£¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÌ¾¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦à¼ã¤¥¹¥¿¡¼á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£