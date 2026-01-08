黒より茶より、この色！【40・50代】は「くすみカラー」でオシャレに白髪ぼかし♡

白髪を隠すより、色のニュアンスでなじませるくすみカラーが注目されています。赤みを抑えた色味やほんのりグレーやオリーブを感じる配色は、白髪とのコントラストをやわらげ全体を自然に見せてくれるのが魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪ぼかしとして取り入れやすいくすみカラーをピックアップしました。

赤みを抑えたくすみブラウンのストレートロング

ストレートロングに合わせたのは、赤みを抑えたくすみブラウン。暗めのトーンながら透明感があり、ほどよいくすみがふんわりとした印象を作っています。白髪もコントラストが強く出にくく、光の当たり具合で明暗をつけるような仕上がりに。それにより奥行きが生まれ、ロングでも重たく見えにくい印象です。

クリーミィーベージュのミディアムレイヤー

ミディアムレイヤーにまろやかなクリーミィーベージュをオン。明るめのベージュをくすませることで、派手さを抑えつつ上品な雰囲気にまとめています。レイヤーとワンカールで動きが出やすく、女性らしくラフな質感が印象的。白髪も色の柔らかさに紛れ、自然にぼかされて見えます。

くすみグレージュの切りっぱなしボブ

ブラウンベースに明るめのグレージュハイライトをオン。ハイライトの色味をあえてくすませているのがポイントです。明るさだけが浮かず、ベースカラーとなじみやすいためコントラストは控えめ。ハイライト特有の主張が出にくく、白髪ぼかしとして自然に取り入れやすいので、初めてのハイライトとしても挑戦しやすそうです。

オリーブハイライトを効かせた丸みボブ

くすみブラウンをベースとした丸みのあるボブに、オリーブ系のハイライトをプラス。落ち着いた色味の中に、ほんのり抜け感が加わるバランスです。明るめのオリーブは白髪ともなじみやすく、全体を柔らかく見せてくれます。派手見えしにくく、自然に印象を変えたい人に取り入れやすいカラーです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chikara.ito___様、@katayu1204様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里