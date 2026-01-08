「正解書いといて」勉強会のテストを部下に丸投げするトップ　さっさと立ち去る姿に「やっぱダメだな」と呆れる女性

組織のトップとして規律を正すどころか、率先して不正を働く上司もいるようだ。投稿を寄せた40代女性（医療・福祉・介護）は、勤務先である病院での呆れたエピソードを明かした。

女性の働く病院は、前理事長の息子が理事長を務めているが、その振る舞いに職員たちは冷ややかな視線を送っているという。

「配信での院内勉強会でのことです」

昼食休憩の時間を利用して、各自が10分ほどの配信動画を視聴する形式のものだった。（文：境井佑茉）

動画も見ずに「正解書いて出しといてくれや」

参加者は名簿に署名し、内容に即したペーパーテストを提出することになっていた。理事長はあまり人がいない時間帯に現れ、驚きの行動に出る。

「名簿とペーパーテストに記名後、視聴中の職員の一人にペーパーテストを渡し、正解書いて出しといてくれや、とそのまま退出」

動画すら見ず、あろうことかテストの解答まで部下に丸投げ。トップ自ら不正を推奨するかのような態度に、女性は「この病院の上はやっぱダメだな」と呆れ果てた様子だ。

この理事長については「他にも様々伝説があります」と書いていた。本来、手本となるべき立場の人間がこれでは、現場の規律を保つのも一苦労だろう。

