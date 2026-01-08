令和の時代になっても、感情や精神論を優先する「昭和気質」な組織は少なくない。投稿を寄せた関西地方の40代男性（事務・管理／年収850万円）は、かつて人事として働いていた会社での決別の瞬間を振り返った。

「会社の上層部が昭和気質で論理ではなく感情や精神論で話をしてくるので、会社自体が合わないと感情を殺しながら仕事をしていました」

男性が感じた居心地の悪さに加え、従業員の定着率の低さがその惨状を物語っていた。（文：境井佑茉）

「まともな人が定着しない、残っている人は何かしら癖のある人ばかり」

男性が目の当たりにしたのは、あまりに不自然な離職の連鎖だった。

「私の前任とそのまた前任は途中から出社せずに退職。入社したときの上司も数ヶ月で転職。まともな人が定着しない、残っている人は何かしら癖のある人ばかりの会社でした」

前任者がバックレに近い形で辞めていく中、男性は冷静に転職活動を進め、社長へ退職を伝えた。すると、返ってきたのはこんな問いかけだった。

「『本当にいいのか？』と言われました」

男性を評価しての引き留めだったのか、あるいは単なる人手不足への焦りか。男性は余計な言葉を飲み込み、一言「はい」とだけ答えたという。

「内心では逆に辞めない理由を教えて欲しいと思っていました」

その後、男性はきっちり引き継ぎと挨拶を済ませて会社を去った。感情を殺して耐え忍んだ日々だったが、最後まで責任を果たしたことで、未練なく次のキャリアへと踏み出せたに違いない。

