真木あかりの12星座占い【1/8〜1/21】てんびん座は何かを手放すことが大事

牡羊座

かなえたい理想は具体化してこそ

行動力がふだん以上に高まる星回り。特にキャリアに関しては、積極的な働きかけが功を奏し、あなたの提案や働きが上に届きやすい時期となっています。やりたいこと、今年から変えていきたいことがあるなら行動で示してみるといいでしょう。ただ、理想を伝えるだけでは足りないよう。「具体的に何をするか」「いつまでに実現するか」など、細かいことを具体的に決めてこそ現実も動き始めます。19日前後、願ってもないオファーが舞い込んで来る暗示も。

牡牛座

視野を大きく広げ心豊かに過ごしたい

心が「ここではないどこか」を求めるとき。海外にルーツを持つ人の話から多くのことを学べたり、世代が違う人たちと接して価値観が大きく変わったりと、ものの受け止め方や考え方が刷新されます。それにより、今までは理解できずにいた誰かの気持ちに気付いたり、新しいチャレンジに打って出たりする人はとても多いでしょう。なお、現状に甘んじることなく学び続けたいという気持ちがある人は、その計画が具体化していく見通しも出ています。

双子座

自分のペースを取り戻していける

年末、多忙な日々の中、駆け足で頑張ってきた人はようやくゆったりとした時間を持てる予感。気が進まない予定はお断りして、物思いにふけったり自分の用事に集中するといいでしょう。ずっと考えあぐねてきたことも、そうやってみて初めて浮かぶアイデアや対処法があるのだろうと思います。お金や資産に関する物事が大きく動く人もいそうですが、その場合は信頼できる人にアドバイスを求めても◎。見落としていたことを指摘してもらえる暗示も。

蟹座

クールダウンすることもときには大事な選択

チャンスが人からもたらされる予感。契約を交わしたり、タッグを組んで物事を動かしたりと新たな動きがいくつか起こることになる可能性が高いのですが、疑問が生じたときはその場で解決をはかるとポジティブな手ごたえが。なお、プライベートでパートナーに対する不満が高まっている人は、感情的に爆発すると互いに落としどころを見つけにくくなるかも。高ぶっているうちは、話し合いはNG。気持ちを整理し、冷静に自分の気持ちを説明しましょう。

獅子座

自分の体は自分で丁寧にケアするとき

心身をケアする必要性が出てくるかも。痛みや不調を感じている人は、自己判断で薬を飲んだり、民間療法でしのいだりする状態から次の段階へ。医療機関を受診したり、精密検査を受けたりと、根本的な改善に努めましょう。特に不調がない人の場合は、生活全般を整える好機。体に優しい食材を選んだり、負荷が大きすぎない運動を毎日継続したりと、日常生活に、健康的な選択肢を取り入れてみて。疲れが取れやすくなるなどうれしい実感が得られるはず。

乙女座

人気の波には自分から乗ってみて

人気運アップの好調期。ふだんどおりに過ごしていても、不思議とまわりの人から注目されたり、発言に関心を持ってもらえていると感じることが増えるでしょう。それが気詰まりに思えることもあるかもしれませんが、逆に「自分が伝えたいことを、広く伝えるチャンス」と思って振る舞いを変えるのもいい作戦。あなたがそうやって生き生きと過ごしてこそ、味方や応援してくれる人の数も増えていくはず。居心地がよくないと感じる相手からは距離を置いて。

天秤座

まずは、やめてみると新たな流れが起こる

自分の本心を深く掘り下げることができるとき。「やめたい」「変えたい」など、何かを手放す欲求はダメなことではなく、幸運の一歩手前にある大事な転換点。特に新年から新たなことに取り組みたいと考えていた人は、握りしめていたものをいったん手放してみることで道が開ける予感です。両手いっぱいにものを抱えたままでは、新たなものはつかめません。そして、この時期に「もういいかな」と思えることは、すでに心の整理がついたテーマなのです。

蠍座

第六感がキャッチしたことには即反応を

細かいところまでよく気が付き、臨機応変に行動して感謝される星回り。目の前で起こっていることはもちろん、ふと連想して「あれ、どうなっていたかな？」などと思い出すことがあれば、できるだけ早く確認してみるといいでしょう。それがトラブル回避につながったり、巡り巡って恩返しができることも少なくないようです。ただ、意欲はあっても言葉が強すぎると誤解を与えることもあります。熱心であればあるほど、優しい言葉を心がけてみてください。

射手座

今の自分に合った頑張り方があるはず

これまでとは違う働き方、稼ぎ方に関心が生まれるとき。特に最近、「今までのようには頑張れない」という感覚が強まってきた人は、思い切って環境を変えてみるのもいい選択になるかと思います。努力に対して報酬が見合わない仕事に関しては、思い切って終わりにするのもいい選択に。あなたの実力や働きを認め、正当な対価で応えてくれるところとのお付き合いを強めていきましょう。副業を検討する場合は、ここまでに築いた経験を生かせる分野が◎。

山羊座

今までどおりにこだわらず生まれ変わった気持ちで

「新しい自分」に向かって一歩踏み出すことになりそう。仕事で新たなプロジェクトに取り組む人は、これまでは苦手意識を持っていたことにも真正面から取り組み、克服することができるでしょう。髪形やファッションをがらりと変え、イメチェンをはかるのもいい選択に。この際、「若く見えるように」「好印象を与えるように」など、他人の目を意識した発想はしなくても大丈夫。「誰がなんと言おうと、自分はこれが好き」を選んでこそ開運になります。

水瓶座

無意識の呼び声に耳を澄ませて

葛藤や迷いは、シフトチェンジのサイン。この時期は単なる感情のアップダウンに終わらず、きっちりと自分なりに整理できるとき。何を変えればそれらを解決していけるのか、無意識のうちに自分が何を求めていたのか、明確に把握できます。とはいえ少々疲れやすいときでもあるので、無理にいろいろと動かさなくても大丈夫。ひとり静かな時間を過ごしたり、瞑めい想そうの時間を持ったりしながら、自分がどこに向かっていきたいのか心の中を見つめてみて。

魚座

大勢の中でこそいい動きができる

チームワークに活路を見いだせるとき。仕事でもプライベートでも、みんなで力を合わせて取り組むテーマに関しては、あなたの存在が物事を前に進めていく起爆剤に。まとめ役としてみんなを引っ張ったり、司令塔的な役目を引き受けたりと、積極的にコミットしてみるといいでしょう。ただ、理想が高まりすぎると「ついていけない」「現実的ではない」などと非難の声も上がるでしょうか。やる気がないのではなく、改善のチャンスと思って前向きにとらえて。