◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝７日、栗東トレセン

小気味よい脚さばきを見せた。ブラックチャリス（牝３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父キタサンブラック）は栗東・ＣＷコースでシンドリームシン（５歳１勝クラス）を３馬身半先行。穏やかな雰囲気を保ったまま駆け抜けた。直線では僚馬と体を併せ、軽快な伸びで半馬身先着。自ら騎乗した武幸調教師は「以前よりリラックスできている。いい傾向なのかな。そのぶんゆっくり距離を乗って、いい調教ができている」と成長を認めた。

今回は２か月半ぶりの実戦で、帰厩後は入念に乗り込んだ。特に注意しているのは精神面。母ゴールドチャリスも武幸厩舎だったが、指揮官は「お母さんもピリピリしていた。気持ちが切れたら走らなくなった」と振り返る。落ち着かせつつも、闘争心を失わないように意識してきた。

昨夏、函館・芝１２００メートルで２歳コースレコードをマークし、デビュー勝ち。函館２歳Ｓ２着、ファンタジーＳ４着と、実績は確かだ。前走は落鉄しながらも、残り１ハロンで先頭に立つなど、見せ場は十分だった。

関東圏でのレースとマイルは未経験。トレーナーは「長距離輸送をして、初めて１泊する。競馬の日にどうなるか。（マイルでも）折り合いは大丈夫だと思う」と分析する。メンバーで唯一、３度目の重賞挑戦。経験値を武器に、初タイトルを手にする。（水納 愛美）