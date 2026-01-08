小関裕太「挑戦が増える年になりそう」 『パンチドランク・ウーマン』キャラクター紹介（5）【コメント全文】
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）が、11日から放送される。それに先立って、小関裕太からのコメントが到着した。
【写真】禁断の三角関係…篠原涼子、ジェシー、藤木直人
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
小関は、氷川拘置所刑務官・海老原秀彦（31）を演じる。主任の海老原は、こずえの下で女区を担当している刑務官。ほかの刑務所から異動してきたばかりの新参者だが、真面目な性格も手伝ってやる気に満ちている。ただ、こずえのことを「厳しすぎませんか？」と同僚にこぼすこともある。
小関は「冬木こずえ区長の過去と少しリンクする部分がある」と海老原の内面を分析。「手際がいいことと物分かりがいいことを、演じる上で心がけています」と役作りの工夫を明かし、「この挑戦的な作品とともに一年のスタートを切れたように、挑戦が増える年になりそうです！」と本ドラマで幕開けする新年に期待を寄せた。
【コメント全文】
■小関裕太（海老原秀彦役）
――新参者ですが真面目な刑務官である海老原は今後こずえとどのような関係になり、こずえのことをどう思うようになっていくでしょうか。彼の魅力、そして実際の役作りで意識していることを教えてください。
真面目にまっすぐ、規律正しく生きている人間で、冬木こずえ区長の過去と少しリンクする部分があると思います。手際がいいことと物分かりがいいことを、演じる上で心がけています。
――2026年の抱負を教えてください。
この挑戦的な作品とともに1年のスタートを切れたように、挑戦が増える年になりそうです！ドラマにミュージカルと真心込めて過ごしていきたいです。私生活では昨年買った革靴を靴磨きして、たくさん履いて、足にどんどん慣らしていきたいなと考えています。ドラマ現場にも履いていこうかな〜。
