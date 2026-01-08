“夫婦”勝地涼＆瀧本美織、娘を誘拐した犯人から“別の子どもの誘拐”要求 『身代金は誘拐です』第1話あらすじ
俳優の勝地涼と瀧本美織がW主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜 後11：59〜深0：54※全11話）の第1話が、きょう8日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【番組カット】誘拐前…楽しくキャンプをしていた勝地涼＆瀧本美織ファミリー
本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られる完全オリジナルノンストップ考察ミステリーとなる。
第1話では、8年前に刑事を辞め、現在は防犯セキュリティ会社「タウン・キーパーズ」に勤務する鷲尾武尊（勝地）が、妻の美羽（瀧本）、娘の優香（畠桜子）・詩音（泉谷星奈）とともに、幸せな休日を送る日常から物語はスタートする。
次女の詩音が8歳の誕生日を迎えた矢先、詩音が行方不明に。慌てて帰宅した武尊に、美羽が警察へ通報することを提案したそのとき、1本の電話があり、「娘さんを誘拐しました。もし警察に言った場合、娘さんを殺します」と伝えられる。その直後、犯人から拘束された詩音の画像が送られてくる。取り乱す武尊と美羽のもとに、犯人から次々と指示が送られてくる。
犯人からの要求は、別の子どもの誘拐。娘を返してほしければ、48時間以内に“別の子どもを誘拐しろ”という脅迫だった。詩音が誘拐されたことで2人の日常は一変する。
犯人から指示された、“別の子どもの誘拐”は、WEB系証券会社の社長・有馬英二（桐山照史）の息子・蒼空（高嶋龍之介 ※高＝はしごだか）だった。武尊と美羽は、詩音を助けるため、ついに一線を越えてしまう。その後、有馬のもとに誘拐の知らせが入り、妻の絵里香（磯山さやか）はがく然とする。
予期せぬ事態が武尊と美羽に降りかかる一方、8年前に武尊が捜査していた誘拐事件の真相が徐々に明らかになる。娘を誘拐され、その代償として他人の子どもの誘拐に加担せざるを得ないという絶望の中で、不安に苛まれる鷲尾夫妻の心情をダブル主演の勝地、瀧本が丁寧に演じる。凄絶な過去のトラウマに向き合う武尊の心理も描かれ、「正義とは何か？」を考えさせられるストーリー展開も秀逸なものになっている。
本作で初めてドラマのナレーションを担当する声優・榎木淳弥による物語の世界へと引き込むナレーション、25年1月期に放送された『私の知らない私』に出演していた“あの人”のサプライズ登場もポイントとなる。
【番組カット】誘拐前…楽しくキャンプをしていた勝地涼＆瀧本美織ファミリー
本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られる完全オリジナルノンストップ考察ミステリーとなる。
次女の詩音が8歳の誕生日を迎えた矢先、詩音が行方不明に。慌てて帰宅した武尊に、美羽が警察へ通報することを提案したそのとき、1本の電話があり、「娘さんを誘拐しました。もし警察に言った場合、娘さんを殺します」と伝えられる。その直後、犯人から拘束された詩音の画像が送られてくる。取り乱す武尊と美羽のもとに、犯人から次々と指示が送られてくる。
犯人からの要求は、別の子どもの誘拐。娘を返してほしければ、48時間以内に“別の子どもを誘拐しろ”という脅迫だった。詩音が誘拐されたことで2人の日常は一変する。
犯人から指示された、“別の子どもの誘拐”は、WEB系証券会社の社長・有馬英二（桐山照史）の息子・蒼空（高嶋龍之介 ※高＝はしごだか）だった。武尊と美羽は、詩音を助けるため、ついに一線を越えてしまう。その後、有馬のもとに誘拐の知らせが入り、妻の絵里香（磯山さやか）はがく然とする。
予期せぬ事態が武尊と美羽に降りかかる一方、8年前に武尊が捜査していた誘拐事件の真相が徐々に明らかになる。娘を誘拐され、その代償として他人の子どもの誘拐に加担せざるを得ないという絶望の中で、不安に苛まれる鷲尾夫妻の心情をダブル主演の勝地、瀧本が丁寧に演じる。凄絶な過去のトラウマに向き合う武尊の心理も描かれ、「正義とは何か？」を考えさせられるストーリー展開も秀逸なものになっている。
本作で初めてドラマのナレーションを担当する声優・榎木淳弥による物語の世界へと引き込むナレーション、25年1月期に放送された『私の知らない私』に出演していた“あの人”のサプライズ登場もポイントとなる。