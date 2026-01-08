【都道府県駅伝】箱根駅伝出場60人がエントリー発表 3連覇・青山学院大は黒田朝日ら最多7人 佐藤圭汰ら区間賞が7人
◇天皇盃 第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(18日、広島)
都道府県対抗駅伝のエントリー選手が7日に発表。47都道府県の中学生、高校生、大学生、社会人のトップランナーが一堂に会し、都道府県ナンバーワンを争う今大会。1、4、5区を「高校生」が、2、6区を「中学生」が、3、7区を「社会人・大学生」が走ります。
2、3日の箱根駅伝を走ったランナーからは60選手がエントリー。史上初の“2度目の3連覇”を果たした青山学院大学のメンバーからは、5区区間賞の“シン・山の神”黒田朝日選手（岡山）や9区区間賞の佐藤有一選手（東京）など7選手がエントリーされており、直接対決が実現するか注目が集まります。
箱根駅伝で区間賞を獲得した実力者も多数エントリー。1区区間賞の國學院大學・青木瑠郁選手（群馬）、3区区間賞の中央大学・本間颯選手（北海道）、4区区間賞の早稲田大学・鈴木琉胤選手（千葉）、7区区間賞の國學院大學・高山豪起選手（山口）、10区区間賞の駒澤大学・佐藤圭汰選手（京都）がいます。
【今年1月箱根駅伝の出走者】
◆青山学院大
宇田川瞬矢（埼玉）、佐藤有一（東京）、平松享祐（愛知）、折田壮太（兵庫）、黒田朝日（岡山）、佐藤愛斗（宮崎）、飯田翔大（鹿児島）
◆國學院大
青木瑠郁（群馬）、辻原輝（神奈川）、野中恒亨（静岡）、高山豪起（山口）、郄石樹（高知）、上原琉翔（沖縄）
◆順天堂大
井上朋哉（石川）、玉目陸（鹿児島）、石岡大侑 （鹿児島）、池間凛斗（沖縄）
◆早稲田大
山口智規（福島）、鈴木琉胤（千葉）
◆中央大
本間颯（北海道）、並川颯太 （京都）、岡田開成（大阪）、七枝直（大阪）、藤田大智（兵庫）、吉中祐太（山口）
◆駒澤大
谷中晴（福島）、帰山侑大（群馬）、安原海晴（滋賀）、佐藤圭汰（京都）、伊藤蒼唯（島根）
◆城西大
斎藤将也（福井）、岩田真之（鳥取）、中島巨翔（大分）
◆創価大
織橋巧（岐阜）、黒木陽向（熊本）
◆帝京大
廣田陸（北海道）、谷口颯太（佐賀）、楠岡由浩（熊本）、松井一（大分）
◆日本大
山口彰太（栃木）、山口聡太（栃木） 、鈴木孔士（新潟）
◆中央学院大
市川大世（山梨）
◆東海大
鈴木天智（岩手）、花岡寿哉（長野）
◆神奈川大
滝本朗史（奈良）、三原涼雅（和歌山）
◆東洋大
迎暖人（東京）
◆日本体育大
平島龍斗（神奈川）、山崎丞（新潟）、田島駿介（愛知）、夏見虹郎（香川）
◆東京国際大
中山拓真（青森）小柴裕士郎（茨城）
◆山梨学院大
和田瑛登（山梨）、田原匠真（島根）
◆東京農業大
栗本航希（岐阜）
◆大東文化大
大濱逞真（宮城）
大島史也（千葉）、古橋希翁（三重）