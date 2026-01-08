「イマイが傷口に塩を塗った」今井達也の背番号“45”にフィリーズメディアが皮肉「ウィーラーへの尊敬を語りつつも…」

今井の発言にフィリーズの専門メディアが反応した(C)Getty Images

西武からメジャー移籍を目指していた今井達也のアストロズ入りが決定した。3年最大6300万ドル（約99億円）、オプトアウトも付きという契約内容も伝えられ、現地時間1月5日には入団記者会見の場で意気込みも語っている。

【動画】キャッチボールのような力感でこの伸び！西武・今井の圧巻ピッチング

会見の場で、新たに決定した背番号「45」への思い入れを話した際、今井はヤンキースのゲリット・コール、フィリーズのザック・ウィーラーと2人のメジャーリーガーの名前を挙げ、いずれも45番を背負う憧れの存在として、「肩を並べられるくらいの投手を目指したい」と打ち明けていた。

和やかな雰囲気の中で行われた会見での、日本人右腕による希望に満ちたコメント。だが、米メディア『FANSIDED PHILLIES TBOH』は、今井の背番号に纏わるエピソードを複雑な想いとともに捉えているようだ。

フィリーズの情報を伝える同メディアは、現地時間1月6日のトピック内において、今井がアストロズと契約を結んだことで、「フィリーズは直接NPB出身選手を獲得するという悲願を達成できなかった」と綴っている。

さらに、「イマイが“たったひとつの無邪気な判断”でフィリーズファンの傷に塩を塗った」などと報じており、今井の45番を選んだ理由に触れ、「ウィーラーへの尊敬を語りつつもフィリーズに来ないという事実は、やや辛い結果だと感じられてしまう」と訴えている。