井上尚弥戦は「完全に打ち負かされた」ピカソが母国メディアのインタビューで振り返る「違う戦い方をしても結果は同じだろう」

ピカソは改めて力負けを認めた(C)Getty Images

圧倒的な実力差に25歳のメキシカンも脱帽だ。

去る現地時間12月27日、サウジアラビアの首都リヤドでボクシングの興行「NIGHT OF THE SAMURAI」が開催され、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に3-0と判定勝ち。119-109、120-108、117-111の大差で防衛に成功した。

この結果には、完敗の挑戦者も衝撃を隠せない。1月6日、母国メディア『Grupo Multimedios』の公式Facebookがインタビュー映像を公開しており、その中でピカソは、「満足している。このような機会をいただき、そして夜遅くまで試合を見てくれたみんなに感謝したい」とファンへのメッセージを送っている。

さらに動画内では、「正直なところ、完全に打ち負かされたと思う」と試合内容を自己分析。序盤のラウンドからがっちりとガードを固めていたピカソだが、「もし違う戦い方をしていたとしても、おそらく同じ結果になるだろう」と振り返っており、その後も次のように続けていた。