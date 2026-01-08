女優でヨガインストラクターの松本莉緒（４３）が、家族ショットを公開した。

８日までに自身のインスタグラムを更新し、年賀状風の画像をアップ。「昨年は大変お世話になりました。皆様のおかげで充実した１年を過ごす事ができました」と振り返った。

続けて「今年は息子が６歳を迎えます（年長さん！）息子の成長を側で見守る日を多く持ちながら皆様とＨａｐｐｙＹｏｇａＬｉｆｅをシェアしていきたいと思います！」とメッセージ。夫と長男はこれまで顔を隠すことが多かったが、この日は顔出しして撮影した写真を見せた。

松本は１１歳の時、松本恵の名前でデビュー。１９９８年のドラマ「聖者の行進」では知的障害を持つ少女を演じ切りブレイク。中学卒業後に一度引退するも、高校卒業後に松本莉緒へと改名して復帰した。

２０２５年３月１０日に放送されたＴＢＳ系特番「転身爛漫（らんまん）！あのスターのマエとアト★ブレイク後に人生が華麗に転身したスターに密着」に出演した際に、２年前に夫の実家がある新潟県に移住し、ヨガスタジオをオープンしインストラクターとして働いていると明かした。