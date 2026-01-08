バルサ、“圧巻5発”でビルバオを粉砕！ 攻撃陣爆発の大勝でスーペルコパ決勝に駒を進める
スーペルコパ・デ・エスパーニャの準決勝が7日に行われ、バルセロナとアスレティック・ビルバオが対戦した。
前シーズンのコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の優勝チームと準優勝チーム、その2チームを除いたラ・リーガの上位2クラブが参戦するスーペルコパ・デ・エスパーニャ。今大会も昨季同様にサウジアラビアでの開催となり、バルセロナとアスレティック・ビルバオが決勝進出をかけて激突する。
試合は22分にバルセロナがスコアを動かす。自陣でのフリーキックからプレーが再開され、ペドリが左サイドで待つルーニー・バルジに展開。ドリブルでボックス内に侵入すると、鋭いフェイントを織り交ぜながら右足でグラウンダーの横パスを送る。フェラン・トーレスがワントラップからネットを揺らし、昨季の“ラ・リーガ王者”が先制した。
30分にはバルセロナがポゼッションでアスレティック・ビルバオを押し込みつつ、左サイドでボールを受けたハフィーニャが内側のペドリにパス。ワンツーの形でハフィーニャが左サイドを突破すると、左足でマイナスのクロスを供給。ペナルティエリア内でフリーとなっていたフェルミン・ロペスがダイレクトで合わせ、大きな追加点を挙げた。
さらに2分後、バルセロナが最後尾からのビルドアップで相手のプレスを打開。テンポ良く繋いで前進し、フェルミンが右サイドを駆け上がるバルジに配球する。ボックス内での巧みな切り返しでマーカーのタイミングを外すと、右足に持ち直して一振り。ボールはGKウナイ・シモンの手を弾いてゴールに吸い込まれ、リードを3点に広げた。
勢いに乗るバルセロナは、38分にも最終ラインからの華麗なビルドアップでアスレティック・ビルバオを翻弄。最後はハフィーニャがニア上を射抜く強烈なシュートを叩き込み、4点目をマークする。対するアスレティック・ビルバオはシュート3本で前半が終了。両クラブ対照的な内容でハーフタイムに突入する。
後半に入ってもバルセロナが攻勢を強め、52分にハフィーニャが5点目を記録。結局、そのまま試合は5−0で終了し、バルセロナが大勝を収めた。決勝は11日に行われ、バルセロナはアトレティコ・マドリードとレアル・マドリードの勝者と対戦する。
【スコア】
バルセロナ 5−0 アスレティック・ビルバオ
【得点者】
1−0 22分 フェラン・トーレス（バルセロナ）
2−0 30分 フェルミン・ロペス（バルセロナ）
3−0 34分 ルーニー・バルジ（バルセロナ）
4−0 38分 ハフィーニャ（バルセロナ）
5−0 52分 ハフィーニャ（バルセロナ）
