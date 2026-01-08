¡ÖÀø¿å´Ï¤¬Íß¤·¤±¤ì¤Ð¼«Æ°¼Ö¤ò¤¯¤ì¡×´Ú¹ñ¤Ë¥«¥Ê¥À¤¬ÌµÍýÆñÂê
¥«¥Ê¥À¤«¤é¤Î¼¡À¤ÂåÀø¿å´Ï¼õÃí¤ò½ä¤ê¡¢´Ú¹ñ¤¬¥É¥¤¥Ä¤È·ã¤·¤¤¼õÃí¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢»×¤ï¤ÌÆñÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ·ÐºÑ»æ¡¦ËèÆü·ÐºÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ê¥ÀÀ¯ÉÜ¤¬Àø¿å´ÏÈ¯Ãí¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Ë¤è¤ë¥«¥Ê¥À¹ñÆâ¤Ç¤Î¸½ÃÏÀ¸»º¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥«¥Ê¥ÀÀ¯ÉÜ¤¬¸ø¼°¤ËÇ§¤á¤¿»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç´Ú¹ñÂ¦¤¬ÅÁ¤¨¤ëÌ¤³ÎÇ§¾ðÊó¤À¤¬¡¢²¾¤Ë»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¥«¥Ê¥À¤Ï¸½ºß¡¢Ï·µà²½¤·¤¿Àø¿å´Ï¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤ÆºÇÂç12ÀÉµ¬ÌÏ¤È¤µ¤ì¤ë¼¡À¤ÂåÀø¿å´Ï¤ÎÄ´Ã£·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥Æ¥£¥Ã¥»¥ó¥¯¥ë¥Ã¥×¡¦¥Þ¥ê¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÊTKMS¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¿Ø±Ä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´Ã£Áí³Û¤Ï¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÉ±Ò»º¶È¤Î¹ñºÝÅªÃÏ°Ì¤ò°ìÃÊ¤È°ú¤¾å¤²¤ë¾ÝÄ§Åª°Æ·ï¤À¡£
ÌäÂê¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Î¸½ÃÏÀ¸»ºÍ×µá¡×¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ò¾Ä¤ÏÃ±¤Ê¤ëËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤Î¼õÃí¤òÄ¶¤¨¡¢»º¶ÈÀ¯ºö¤½¤Î¤â¤Î¤ËÆ§¤ß¹þ¤àÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤È¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Î´Ö¤Ë¤Ï»ñËÜ´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àø¿å´Ï·ÀÌó¤È¼«Æ°¼Ö¹©¾ì·úÀß¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¹çÍýÀ¤ÏË³¤·¤¤¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Ê¤é¤Ð¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÊú¤¹ç¤ï¤»Í×µá¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñÂ¦¤À¤±¤¬²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤¬¹ñÆâÀ¯¼£¤Ø¤Î±Æ¶Á¤À¡£´Ú¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¸ÛÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Âç¤¤¯¡¢²¾¤Ë¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤¬³¤³°À¸»º¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâÀ¸»º¤Î¶õÆ¶²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¶¦¤ËÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëÀïÆ®ÅªÏ«ÁÈ¡¢Ì±¼çÏ«Áí¤¬¶¯¤¯È¿È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤º¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê²Ð¼ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¤Ê¤¼´Ú¹ñÀ½Àø¿å´Ï¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤«¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥«¥Ê¥À°Æ·ï¤ò´ÊÃ±¤Ë¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï½¢Ç¤¸å¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤òÊ¼´ïÍ¢½ÐÀ¤³¦4°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¸øÌó¤·¡¢ËÉ±Ò»º¶È¤ò¼¡À¤Âå¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¡£²¤½£¤äÃæÅì¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢G7¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤ë¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÂç·¿¼õÃí¤Ï¡¢´Ú¹ñÀ½Ê¼´ï¤Î¿®ÍêÀ¤òÀè¿Ê¹ñ»Ô¾ì¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
°ìÊý¡¢¥«¥Ê¥ÀÂ¦¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÆâ¸ÛÍÑ¤È»º¶È¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¡×¤òÄ´Ã£¤Î½Å»ë¾ò·ï¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Àø¿å´Ï¤òÛì»Ò¤ËÉý¹¤¤·ÐºÑÅª¸«ÊÖ¤ê¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¥É¥¤¥ÄÂ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡Ö¿®ÍêÀ¤äNATO¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ÇÍ¥°Ì¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤¬ÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
Ì¤³ÎÇ§¾ðÊó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Î¸½ÃÏÀ¸»ºÍ×µá¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏËÉ±ÒÍ¢½Ð³ÈÂç¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¡¢¹ñÆâ»º¶È¡¦Ï«ÁÈ¤È¤ÎËà»¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Î´Ö¤Ç¡¢¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Àø¿å´Ï¼õÃí¤ò½ä¤ë¹¶ËÉ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÉð´ïÍ¢½Ð¶¥Áè¤òÄ¶¤¨¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ÈÀ¯¼£¤ÎÆâÂ¦¤ò¤âÍÉ¤µ¤Ö¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£