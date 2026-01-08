今日8日(木)は、日本海側の地域を中心に雪や雨で、北海道では暴風雪や高波に注意や警戒が必要です。太平洋側の地域は大体晴れるものの、雪雲の流れ込む所があるでしょう。最高気温は昨日7日(水)より低くなる所が多いですが、関東は昨日7日(水)より高くなりそうです。

北海道は暴風雪や高波に警戒

今日8日(木)は日本付近は冬型の気圧配置になるでしょう。北日本や東日本の上空には強い寒気が流れ込む見込みです。北海道と東北の日本海側は広く雪が降り、ふぶく所もありそうです。北海道では雪を伴った強い風や非常に強い風が吹く所があるでしょう。また波が高く、しけや大しけとなる所がありそうです。午前5時現在、北海道の宗谷地方には暴風雪警報と波浪警報が発表されています。8日(木)昼前にかけて、暴風雪と高波に警戒してください。





北陸から山陰も広い範囲で雪や雨が降るでしょう。大気の状態が不安定で、雷を伴って局地的に降り方が強まりそうです。強風や風雪、高波にも注意や警戒をしてください。また路面の凍結や大雪による交通障害にも注意が必要です。

太平洋側の地域にも雪雲の流れ込む所も

北海道と東北の太平洋側や関東甲信から九州にかけての太平洋側はおおむね晴れますが、雪雲の流れ込む所があるでしょう。関東甲信や東海の山沿いでも雪の降る所がありそうです。沖縄は雲が多いでしょう。



各地の最高気温は、昨日(7日)より低くなる所がほとんどでしょう。札幌は日中も氷点下の真冬日(最高気温0℃未満)となりそうです。北陸は5℃に届かない所が多い見込みです。東海から九州は10℃に届かない所が多いでしょう。ただ、関東は昨日7日(水)より高く、各地で10℃以上で平年並みになりそうです。

雪道運転 万が一に備えて安心のグッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。