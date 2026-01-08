ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は３７９ドル安 シカゴ日経平均先物は５万２１８５円
NY株式7日（NY時間15:15）（日本時間05:15）
ダウ平均 49082.91（-379.17 -0.77%）
ナスダック 23620.79（+73.62 +0.31%）
CME日経平均先物 52185（大証終比：+175 +0.34%）
欧州株式7日終値
英FT100 10048.21（-74.52 -0.74%）
独DAX 25122.26（+230.06 +0.92%）
仏CAC40 8233.92（-3.51 -0.04%）
米国債利回り
2年債 3.465（+0.002）
10年債 4.136（-0.037）
30年債 4.816（-0.049）
期待インフレ率 2.267（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.812（-0.030）
英 国 4.416（-0.064）
カナダ 3.386（-0.046）
豪 州 4.758（-0.034）
日 本 2.116（-0.013）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.17（-0.96 -1.68%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4468.80（-27.30 -0.61%）
ビットコイン（ドル）
90886.94（-2330.36 -2.50%）
（円建・参考値）
1424万8346円（-365331 -2.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
