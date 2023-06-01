¼ç±é¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢ÄË²÷¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡ÙËÜÆü¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ËÜÆü1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¼ç±é¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢¼Ò²ñÇÉ¡¦ÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¤¬½é²ó³ÈÂçSP¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¾¾Åè¤¬¡¢¡È·è¤·¤ÆÃ¦ÀÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡ÉÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤ÎÉÒÏÓ¹ñÀÇÄ´ºº´±¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¡Ê¤è¤Í¤À¡¦¤»¤¤¤³¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡¦»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡£¿¦°÷¤Î°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤ÈÄ´ºº¥¹¥¥ë¤Ï¡È¥Þ¥ë¥µ¡Ê¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¡Ë¡É¤ò¤·¤Î¤°¤È¤¤¤ï¤ì¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤¬¸«¤Ä¤±¤ë±£¤·½êÆÀ¤ÏÇ¯´Ö¿ô²¯±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ã¦ÀÇ¼Ô¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¤³¤ÎÉô½ð¤Ï¡¢ÀÇÌ³Ä´ºººÇ¸å¤ÎºÖ¤Ç¡¢¡ÈÎÁ¡É¤ÎÊÆÊÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥³¥á¡×¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉô½ð¡¦Ê£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¶¥Ã¥³¥¯¡×¡£
¾¾Åè±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤Ìñ²ð¤Ê»ö°Æ¤ò°·¤¦¥¶¥Ã¥³¥¯¤òÁÏÀß¡£
¡ÖÀµ¤·¤¯½¸¤á¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢ÅìÂçÂ´¤ÎºâÌ³¾Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¿ô»ú¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦ºûÌî¹Ì°ì¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¡¢¿Í¿´¾¸°®½Ñ¤ÎÅ·ºÍ¡¦É¶Í¥¹á¡ÊÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ë¡¢¶¯±¿¤À¤±¤¬¼è¤ê¤¨¤Î¼¼Ä¹¡¦¸ÅÄ®Ëºî¡Ê¹â¶¶¹î¼Â¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀµ»Ò¤Î¸µ¾å»Ê¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡È¥¬¥µÆþ¤ì¤ÎËâ½÷¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¤¿ÈÓÅçºîµ×»Ò¡ÊÂçÃÏ¿¿±û¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÄÀÇÉÂ·¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤¿¤Á¤ËÂç¤Ê¤¿¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Àµ»Ò¤È°ø±ï¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¡¦Âë±©½¡°ìÏº¡ÊÀéÍÕÍºÂç¡Ë¡¢¥¶¥Ã¥³¥¯¤òÌÓ·ù¤¤¤¹¤ë¾åÄ¹¡¦ÇþÃ«¼Â¡Ê¸Í¼¡½Å¹¬¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀµ»Ò¤ÎÉã¡¦ÊÆÅÄÅÄ¼¡¡Ê»ûÈøæâ¡Ë¤È¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÀªÂ·¤¤¡£
ËÜÆü¤Ä¤¤¤Ë¡¢¸«¤ë¤È¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤Î¼Ò²ñÇÉ¡¦ÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¢¡¥¶¥Ã¥³¥¯ºÇ½é¤ÎÅ¨¤Ï¡Ä¹âÎð¼Ô¤òÁÀ¤¦Ç¯¶â¥Ó¡¼¥Ê¥¹¡ª
¿·¤¿¤ÊÉô½ð¡¦¥¶¥Ã¥³¥¯¤òÁÏÀß¤·¤¿Àµ»Ò¤Ï¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Îµï¼ò²°¤Ç¡ÈÇ¯¶â¥Ó¡¼¥Ê¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î»þ¤Î¿Í¡¦¹ÈÎÓÍÕ»Ò¡Ê¥¢¥ó¥ß¥«¡Ë¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾ïÏ¢µÒ¤Î½÷À¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£
Èà½÷¤¤¤ï¤¯¡¢¹ÈÎÓ¤Ï¡ÖÇ¯¶â¤âÃß¤¨¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤Ù¤Æ»È¤¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¥Ì¥«¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡½¡½¾ïÏ¢µÒ¤ÎÏÃ¤Ë¤¤Ê½¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿Àµ»Ò¤Ï¡¢¹ÈÎÓ¤¬¹âÎð¼Ô¤«¤éÏ·¸å»ñ¶â¤ò¤à¤·¤ê¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¡¢Ä´ºº¤ò³«»Ï¡£ºûÌî¤«¤é¹ÈÎÓ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¡Ö¹È¡Ê¤Ù¤Ë¡Ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤É¤¦¤ä¤é¹ÈÎÓ¤Ï¡¢Â¿³Û¤Î¥¿¥Þ¥ê¡ÊÃ¦ÀÇ¤Î¾Úµò¤È¤Ê¤ë¸½ÍÂ¶â¡¢ÉÔÆ°»º¡¢Í²Á¾Ú·ô¤Ê¤É¤Î»ñ»º¡Ë¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¾Ú·ô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦À¸Åçµ±°ì¡ÊÅÄÃæ¹¬ÂÀÏ¯¡Ë¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡Ö¹È¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿Àµ»Ò¤Ï¡¢¹ÈÎÓ¤¬¤½¤³¤ÇÉÙÍµÁØ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÁªÄê¤·¡¢¹ë²Ú¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤Ç¼Ò¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¼Ò¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿Àµ»Ò¤Ï¡¢ÀøÆþÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥¶¥Ã¥³¥¯ºÇ½é¤ÎÇ¤Ì³¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¡ÈÃ¥¤¦½÷VSË½¤¯½÷¡É¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£É¬»à¤Ë¥¿¥Þ¥ê¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ëÇ¯¶â¥Ó¡¼¥Ê¥¹¤È¡¢ÀÇ¶â¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¯½¸¤á¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯»È¤¦¡×¤ò¿®¾ò¤È¤¹¤ëÀµ»Ò¤¿¤Á¤ÎÆ¬Ç¾Àï¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©