松嶋菜々子がドラマに出ると、それだけで空気がピリッと変わる。2000年放送の『やまとなでしこ』（フジテレビ系）がヒットしたあたりからだろうか。『花より男子』（TBS系）の道明寺椿や、『ラッキーセブン』（フジテレビ系）の藤崎瞳子、『SUPER RICH』（フジテレビ系）の島谷聡美など、聡明でカッコいい、だけど無邪気――という女性像が、役者・松嶋菜々子の真骨頂となっていた。

参考：松嶋菜々子がテレ朝連ドラ初主演で国税局の職員に 『おコメの女』2026年1月8日より放送

その一方、『家政婦のミタ』（日本テレビ系）で、常に無表情で何を考えているのか分からない家政婦・三田灯を演じて以降、彼女の役の幅がグッと広がった印象を受ける。綺麗で美しいだけでなく、『となりのチカラ』（テレビ朝日系）の道尾頼子のようなトンチキキャラを演じてみたり。また、『花より男子』のときには、弟の恋愛を邪魔する母親に反発するお嬢様を演じていたのに、『王様に捧ぐ薬指』（TBS系）では、今度は息子の恋愛を阻む“母親側”に回っていたこともあった。役者として年齢を重ねることを恐れず、むしろ武器にしてきた彼女の歩みを見ていると、自然とエモーショナルな気持ちになる。

そんな松嶋が、1月8日スタートのドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系／以下、『おコメの女』）で、およそ10年ぶりに連ドラ主演を務める。本作の舞台となるのは、東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（＝国税局査察部）をしのぐと言われ、脱税者を震え上がらせているため、“料”の米編を取って「コメ」と呼ばれている。松嶋が演じる米田正子が所属するのは、そんなコメのなかに新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室である。

さっそく予告映像を観てみたのだが、「あくどく脱税を免れるバカどもを炙り出し、正しく集めて正しく使う」とクールに言ってのける松嶋の姿が、あまりにもカッコよかった。2025年放送の朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）を経て、松嶋はダークな役柄もハマる役者だということを再認識した視聴者も多いだろう。米田は、悪徳脱税者を成敗していくため、“正義側”の人間であることに間違いはないが、その手法にはどこかダークな匂いも漂う。恨みを持たれたとしても、「知ったこっちゃない」と口をすぼめる姿は、『やまとなでしこ』の神野桜子を彷彿とさせる場面も……？

これまで、『ドクターX ～外科医・大門未知子～』や『緊急取調室』など大ヒット作を生み出してきたテレビ朝日の木曜21時枠。『おコメの女』は、新たな旋風を巻き起こすることができるだろうか。また、同枠は強い女性像をアップデートしてきた枠でもある。米田正子が、どのようなヒロイン像を見せてくれるのかも楽しみだ。

個人的には、『砂の塔～知りすぎた隣人』（TBS系）以来、およそ10年ぶりとなる松嶋と佐野勇斗の共演にも注目したい。当時、連続ドラマへのレギュラー出演が初めてだった佐野を、松嶋が優しく見守っていたというエピソードも。そんな2人が、10年の時を経て同じ画面に立つ――その事実だけで、胸がどこか熱くなる。こうして振り返ると、本作は単なる主演復帰作ではなく、松嶋菜々子という役者が積み重ねてきた時間そのものを映し出す作品でもあるように思えてくる。

振り返れば、松嶋は常に時代の少し先を歩いてきた役者だった。年齢や立場の変化さえも、キャラクターに溶け込ませていき、“真骨頂”と言われる役柄を増やしていく。その積み重ねが、今の彼女を作っているのだろう。

また、松嶋といえば、2023年から資生堂のメンズスキンケアブランド「SHISEIDO MEN」で、夫の反町隆史とともにブランドアンバサダーを務めている。その翌年放送のスペシャルドラマ『GTOリバイバル』（カンテレ・フジテレビ系）では、反町との22年ぶりのドラマ共演を果たし、大きな話題を集めた。美しく歳を重ねていく夫妻の姿に、憧れを抱く視聴者も多い。

ちなみに、2001年に結婚した松嶋と反町にとって、今年は銀婚式を迎える節目の年でもある。反町も、今期放送のドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）で主演を務めることが決まっており、夫婦ともに飛躍の1年になりそうだ。

（文＝菜本かな）