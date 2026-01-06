[1.7 プレミアリーグ第21節](ターフ モア)

※29:15開始

<出場メンバー>

[バーンリー]

先発

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 5 マクシム・エステーブ

DF 12 バシール・ハンフリーズ

DF 29 ジョシュ・ローレント

MF 2 カイル・ウォーカー

MF 8 レスリー・ウゴチュク

MF 10 マーカス・エドワーズ

MF 16 フロレンティーノ・ルイス

MF 23 ルーカス・ピレス

MF 28 ハンニバル・メイブリ

FW 27 アルマンド・ブロヤ

控え

GK 13 マックス・バイス

DF 3 クイリンシー・ハルトマン

DF 18 ヒュルマル・エクダル

DF 22 オリバー・ソンネ

FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン

FW 9 ライル・フォスター

FW 11 ジェイドン・アンソニー

FW 17 ルーム・チャウナ

FW 35 アシュリー・バーンズ

監督

スコット・パーカー

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 23 ルーク・ショー

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 18 カゼミーロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 12 タイレル・マラシア

DF 15 レニー・ヨロ

MF 7 メイソン・マウント

MF 37 コビー・メイヌー

MF 38 ジャック・フレッチャー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 61 シェイ・レイシー

監督

フレッチャーダレン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります