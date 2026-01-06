バーンリーvsマンチェスター・U スタメン発表
[1.7 プレミアリーグ第21節](ターフ モア)
※29:15開始
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 12 バシール・ハンフリーズ
DF 29 ジョシュ・ローレント
MF 2 カイル・ウォーカー
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 10 マーカス・エドワーズ
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 23 ルーカス・ピレス
MF 28 ハンニバル・メイブリ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 3 クイリンシー・ハルトマン
DF 18 ヒュルマル・エクダル
DF 22 オリバー・ソンネ
FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 9 ライル・フォスター
FW 11 ジェイドン・アンソニー
FW 17 ルーム・チャウナ
FW 35 アシュリー・バーンズ
監督
スコット・パーカー
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 7 メイソン・マウント
MF 37 コビー・メイヌー
MF 38 ジャック・フレッチャー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 61 シェイ・レイシー
監督
フレッチャーダレン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります