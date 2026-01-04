ニューカッスルvsリーズ スタメン発表
[1.7 プレミアリーグ第21節](セント ジェームズ パーク)
※29:15開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 3 ルイス・ホール
DF 5 ファビアン・シェア
DF 12 マリック・ティアウ
DF 67 ルイス・マイリー
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 11 ハービー・バーンズ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
控え
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 4 スベン・ボトマン
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 37 アレックス・マーフィー
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 9 ヨアン・ウィサ
監督
エディ・ハウ
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
MF 22 田中碧
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 19 ノア・オカフォー
FW 20 ジャック・ハリソン
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
※29:15開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 3 ルイス・ホール
DF 5 ファビアン・シェア
DF 12 マリック・ティアウ
DF 67 ルイス・マイリー
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 11 ハービー・バーンズ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 4 スベン・ボトマン
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 37 アレックス・マーフィー
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 9 ヨアン・ウィサ
監督
エディ・ハウ
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
MF 22 田中碧
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 19 ノア・オカフォー
FW 20 ジャック・ハリソン
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります