¥«¥¤¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ð¡¼¤¬¡ÖNARS¡×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë ¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¡¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥Ê¡¼¥º¤¬»£±Æ
¡¡¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¤Ïµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥«¥¤¥¢¤Ï¿¿¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÌ¤Î»þÂå¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÈà½÷¤È¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ø¤ÈÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È´é¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥á¥é¤ò°¦¤·¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ø¥¢¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÁ´¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀº¿À¤ò¡¢¥«¥¤¥¢¤Ï³Î¤«¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥¢¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ê¡¼¥º¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¤Ï¡¢Èà¤Î¼Ì¿¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØPersona¡Ù¤Ç¡¢»ä¤òºÇ½é¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ê¡¼¥º¤Ï¡¢»ä¤¬¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È ¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼ ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡Ù¤È¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¤¬ºÇ½é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£¡¢¥Ê¡¼¥º¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë ¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¶¦¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¤¯ÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¢Ç¤¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢2001Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹À¸¤Þ¤ì¡£90Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¥â¥Ç¥ë¥·¥ó¥Ç¥£¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊCindy Crawford¡Ë¤òÊì¤Ë»ý¤Á¡¢¼«¿È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥á¥¾¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£