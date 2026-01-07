「セルヴォーク」が「カンサイ ヤマモト」とコラボ　自由や喜びを表現した限定パッケージのアイテムが登場

「セルヴォーク（Celvoke）」が、デザイナー・山本寛斎が創設したファッションブランド「カンサイ ヤマモト（kansaï yamamoto）」とコラボした限定アイテムを1月28日に発売する。パッケージにはブランドのキーアートでもある女性の横顔と、アイコニックなデザインから着想したモチーフを採用し、喜びや自由などの内なる感性を表現した。

カンサイ ヤマモトのシグネチャーカラーである赤を再解釈したアイパレット「セルヴォーク エクスプレッシヴ アイズ」（限定パッケージ、9350円）には、肌とシンクロするベージュやブラウンを基調にマットやサテン、グリッターなど異なる質感の9色がイン。発色の濃さと透け感を1色ずつ調整することで重ねてもにごらず、抜け感のある目元を演出する。また、植物由来オイルを高配合し、まぶたに密着。落ちにくいパールの配合で、メイクしたての仕上がりを持続させる。

みずみずしいツヤを含みながらも、ほどよく輝きを抑えた質感の高保湿リップ「セルヴォーク ディグニファイド リップス」（限定パッケージ2種、各3520円）からは、セルヴォークのアイコンカラー・09 テラコッタが登場。同コレクションでは2種の外箱を用意した。

シアル酸を豊富に含有すると言われる低熟発酵ツバメの巣-VPを配合した美容&健康ドリンク「セルヴォーク セルリュクス インナー リサージェンス リキッド」（限定パッケージ、6本入り 1万4040円）は、赤、白、黒のグラフィカルなパッケージで登場。ハーブや和漢植物､スーパーフルーツなどの成分を含み、よりトータルに美容と健康にアプローチする。グレープフルーツ本来の甘みとさわやかさが引き立つフルーティな味わい。