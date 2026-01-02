◇第105回全国高校ラグビー大会決勝 桐蔭学園36―15京都成章（2026年1月7日 東大阪市・花園ラグビー場）

王者の壁は高かった。前半14分、京都成章はパスをつないでWTB篠が右隅に先制トライ。5―5の同点で折り返したが、後半だけで4トライを献上した。後半2トライの反撃も及ばず、ゲーム主将のLO土肥は「修正するスピードで先手を取られてしまった」と敗因を語った。

チーム全員が「笹岡を日本一のキャプテンにする」という思いで団結していた。笹岡主将は9月に左膝半月板損傷の重傷で離脱。この日もベンチから声を出し続けた笹岡主将は「この決勝まで連れてきてくれたことに感謝。本気で僕を日本一のキャプテンにさせようという気持ちが伝わってきた60分だった」と涙が止まらなかった。関崎大輔監督（36）も「キャプテンとしての立ち居振る舞いが素晴らしかった」とグラウンドに立てなくても、背中で見せ続けた主将を称えた。

群がって食らいついて離さない、伝統のピラニアタックルを花園の大舞台で見せた。24年の府大会決勝で京都工学院に敗れて花園出場を逃し、新チームの方針を決めるミーティングで笹岡主将を筆頭に「ピラニアタックルをやりたい」という声が上がったという。そこから復活させ、花園決勝の舞台までたどり着いた。指揮官は「見てる人がワクワクするラグビーを体現してくれた」と笑みを浮かべた。

悲願の初Vにあと一歩届かなかった。笹岡主将は「ピラニアタックルという大きな武器を持った京都成章のラグビーを継承してほしい」と後輩たちに思いを託した。 （松岡 咲季）

◆京都成章の主な3年生の進路 粟津心哉（拓大）、米本啓太朗（慶大）、辻子倫太朗、笹岡空翔（以上帝京大）、土肥祐斗、吉永一航、近藤幹太（以上京産大）、関口志人、土井琥太、南川祐樹、高萩誠人（以上関学大）、佐藤啓護（中大）、岡元聡志（明大）、尾関仁（法大）、森岡悠良（青学大）