¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤Î¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£60ºÐ¤ÇÇ°´ê¤À¤Ã¤¿1·³¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÐÏÃ½Å»ë¤ÇÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò·Ç¤²¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¡×¤ò°¦¾Î¤È¤·¤¿¸½Ìò»þÂå¤«¤éÂç¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¡£¹¥¤¤ÊÄÉ¤¤¹þ¤ßÇÏ¤Ë¼«¤é¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢ºòµ¨ºÇ²¼°Ì¤«¤é¹äµÓ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ò°ìµ¤¤ËÈ´¤µî¤ëµÕ½±·à¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë
¡¡¡½¡½1·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë26Ç¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÀµÜµå¾ì¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡£Ëþ°÷¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½²þ¤á¤Æ´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¡£
¡¡¡Ö¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¤ËÂ¨·è¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¿¦¶È¡£¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÎÓÅÄÅ¯ºÈµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Î¡È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¤¤¤¦°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÌòÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½¤¤¤Ä¤«¤é1·³´ÆÆÄ¤ò»Ö¤·¤¿¡©
¡¡¡Ö02Ç¯¤Ë¸½Ìò¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À»þ¤«¤é¡£¤½¤³¤«¤é¿ïÊ¬¤È»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¡¢¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÀ¨¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¡½¡½¸½ºß60ºÐ¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¿¤¤¡£ÀáÌÜ¤Î´ÔÎñ¤Ç1·³´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤âÉ½¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¹¬¤»¡£ÃÓ»³Î´´²¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÀ¨¤¤½ÐÍè»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½Æ±³ØÇ¯¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¡¢µÈ°æÍý¿Í»á¡¢Í¿ÅÄ¹ä»á¡¢ÅÏÊÕµ×¿®»á¤¬Àè¤Ë1·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÅÅÄ´ÆÆÄ¤Î»þ¡¢ËÍ¤Ï³ÚÅ·¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¥¬¥È¡¼¥à¥½¥óÅê¼ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¡Ê06Ç¯5·î25Æü¡Ë¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¤·¤Í¡×
¡¡¡½¡½º£µ¨¤Î12µåÃÄ¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ëÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö2·³´ÆÆÄ¤Î6Ç¯´Ö¤Ï¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¼ºÇÔ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤Î¤¬Ìîµå¡£º£¤Ï¼ºÇÔ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢1·³¤¬¤³¤Î½ç°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½²¸»Õ¡¦ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¶µ¤¨»Ò¤Ç¡Ê»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Î»Ä¤·¤¿¡È¿Í¡É¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤â¤¤¤í¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤ò¸«¤Æ¤¤Æ°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄº¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¡Ö¸µµ¤¡¢ÂÐÏÃ¡¢¾Ð´é¡×¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¸µµ¤¤ä¾Ð´é¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Ìîµå¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±´ÊÃ±¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡È²¿¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¡½¡½ÍýÁÛ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤Ï¡£
¡¡¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¿Í¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÈÍýÁÛ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡£ËÍ¤Ïº£¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡×
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤Ï¸áÇ¯¡£ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î1990Ç¯¤¬¸áÇ¯¤Ç¡¢60ºÐ¤À¤Ã¤¿95Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¤´±ï¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Î°ÎÂç¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¡½¡½¸áÇ¯¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¿Ê¤àÇ¯¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡£Á°¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤ÏÍ¥Àè¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤À¡£
¡¡¡Ö¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤Í¡£¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤È¤«¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤È¤«¡£¶¥ÇÏ¤ÏÂè4¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Á°¤Ë¤¤¤ëÇÏ¤¬¾¡¤Ä»þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¸åÊýÂÔµ¡¤«¤é°ìµ¤¤ËÈ´¤¯ÇÏ¤¬¹¥¤¤Ç¤Í¡×
¡¡¡½¡½ºòµ¨¤ÏºÇ²¼°Ì¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏºÇ¸åÊý¤Ë¤¤¤ëÄÉ¤¤¹þ¤ßÇÏ¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸åÊý¤«¤éÈ´¤¤¤Æ¤¯¤ëÇÏ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤Î½ªÈ×¤ËÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¹ë²÷¤ÊÌîµå¤â³Ú¤·¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Í¡£¤À¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¾¡¤Á¤¿¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡£¼«Ê¬¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢°ì¿¶¤ê¤ÇÅÀ¤¬Æþ¤ë¤Î¤¬Ìîµå¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×
¡¡¡þÃÓ»³¡¡Î´´²¡Ê¤¤¤±¤ä¤Þ¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë12·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î60ºÐ¡£»ÔÆôºê¤«¤é83Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡£¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢90Ç¯Âå¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1784»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦262¡¢304ËÜÎÝÂÇ¡¢898ÂÇÅÀ¡¢108ÅðÎÝ¡£02Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï³ÚÅ·¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢20Ç¯¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È2·³´ÆÆÄ¡£1¥á¡¼¥È¥ë83¡¢75¥¥í¡£
¡¡¡Ú¼èºà¸åµ¡Û¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¡×¤¬°¦¾Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ï¹ë²÷¡£°ìÊý¡¢¿ÍÊÁ¤Ï½ÀÏÂ¤ÇÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÍÛµ¤¤Ê¡È´ØÀ¾¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤À¡£Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬ÃÓ»³´ÆÆÄ¤ò¸ì¤ë¤È¤¡Öµ¤ÇÛ¤ê¡×¤ä¡ÖÌÜÇÛ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Î¥à¥é¤Î¶µ¤¨¡×¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿¶µ¤¨»Ò¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìîµå´Ñ¤ÏÏÀÍýÅª»×¹Í¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¾´ý¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÏÓÁ°¤À¤È¤«¡£¡ÖÉã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç³Ð¤¨¤¿¤ó¤À¤è¡×¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÁª¼êÆ±»Î¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÂ©È´¤¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¸ÅÅÄ¤¬¾´ý²ñ´Û¤Ç¾´ýÈ×¤È¶ð¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿·Ê¹¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È3¼êµÍ¤á¡É¤ä¡È5¼êµÍ¤á¡É¤Î¾´ý¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡£Àè¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡4ÈÖ¤È¥¨¡¼¥¹¤¬Ì¤³ÎÄê¡£ºÆ·ú¤È¤¤¤¦º¤Æñ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇØÉé¤¤¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£¡¡¡Ê½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë