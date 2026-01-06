お笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなで（33）が7日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。「地獄」だった番組でのダイエット企画を振り返った。

今回は「正月太りラクに解消2時間SP」と題して放送された。「短期間での体重の増減の経験」について聞かれると、かなでは「私も実は（ダイエットを）したことがあって」と切り出した。

ダイエットをした経緯については「番組の企画だったんですけど」とし「マドンナさんのダイエット方法をやってみようっていう企画がありまして」と伝えた。

そのダイエット方法は「エアダイエット」というもので「まず食べ物を用意します。その食べ物を口元に運んでいく。それを食べたような気持ちで薄いスープを飲むっていう…」と説明した。

このダイエット企画に「マジで過酷でした。一回料理を用意してから…地獄です」と振り返った。ただ、その番組に出演した際は「まだ全然テレビとかも出られてない時だったので“頑張ろう”と思って。“いっぱい映りたい”と思って、20日間で10キロ痩せた」と明かし、スタジオは驚きの声に包まれた。だが、企画後に「すぐ戻っちゃって…」と力ない声で伝えた。