1月12日（月・祝）よる7時から日本テレビ系にて放送の「欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞」。

今回は初参加の審査員が多数。岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や吉村崇（平成ノブシコブシ）には、予選を突破し参加の熊本県PRキャラクター・くまモンが「合格」をおねだりしに行くシーンも。くまモンの合否やいかに!?

東京五輪・卓球金メダリストの伊藤美誠選手も審査員初参加。そんな伊藤選手と「24時間テレビ」での仮装で共演した優勝経験9回の「仮装レジェンド」梶原さんは、今回「浮世絵」の仮装で10回目の優勝を狙う。「心に残る演技で、ドラマの世界に入り込んですごく楽しく見させていただきました」と、伊藤選手も大絶賛の演技は必見！

■番組概要

＜司会＞

萩本欽一 香取慎吾

＜審査員（あいうえお順）＞

いとうあさこ・伊藤美誠・岩田剛典・上白石萌歌・滝沢カレン・中村米吉・船越英一郎・松丸亮吾・やす子・吉村崇（平成ノブシコブシ）

＜優勝賞金＞

100万円

番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@masquerade

番組ホームページ：https://www.ntv.co.jp/kasoh/

番組公式X：@kasoh_taishou

番組公式TikTok：@kasoutaisyou