SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が7日、都内で結婚会見を行った。“じゅりな（17）の日”などでもあるこの日、婚姻届を提出。松井は辻本に対し「頼りがいがあって、素でいられる」とおのろけ。今後は夫婦二人三脚で芸能活動を続けていくと意気込んだ。

会見では辻本の人懐っこく実直な人柄が出ており、ネットからは「好青年」などと称賛の声であふれた。

報道陣の質問に正面から明るく丁寧に対応したが、ごまかした場面が1つあった。それはプロポーズの場所。 「紅葉が奇麗で有名。調べれば分かっちゃう」としつつも「全部言うのは東海エリアに戻ってからにしたい」と、そこには地元への義理があった。東京での会見開催も「一番頭を悩ませた」「名古屋でもやりたかった」と率直な思いを隠さなかった。だからこそ嫌みがなく真っすぐに聞こえた。

時折言及したグループを背負う覚悟もあったはずだ。役割をテレビ露出などで知名度拡大につなげる「特攻隊長」と自称しており、図らずも会見はその機会となった。グループへの視線はこれまで以上に増すだけに、メンバー結婚第1号となったことに「ちょっとでも結婚して良かったなって言っていただけるように」と話した言葉には責任感があった。

6歳年下の松井から「頼りがいがある」と言われ、会見中もリードする姿が印象的だった辻本。家庭、そしてグループの未来も、その真っすぐさで明るく照らしていくに違いない。

≪相談相手の中日・柳に感謝≫辻本は交際開始後、すぐに親しい柳＝写真＝に報告。2人は柳の家族とも交流しており「数少ない、関係性を気にせず過ごせる関係だった」と明かし、結婚も真っ先に伝えたという。「家でさらっと言おうと思う」とプロポーズの相談もしたところ、「それはダメっすよ。恥ずかしくてもやるしかないですよ」と自身はバラの花を108本用意した柳からダメ出しをされた。その言葉に背中を押され、紅葉がある中でのプロポーズにつながり「彼には感謝です」と話した。