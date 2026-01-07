ºå¿À¡¦°À°æµåÃÄ¼ÒÄ¹¡¡ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ø¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¾¡¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀº¿Ê¤¹¤ë¤À¤±¡×¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍè¼Ò
¡¡ºå¿À¡¦°À°æ°ìÉ×µåÃÄ¼ÒÄ¹¡Ê£¶£±¡Ë¤äÃÝÆâ¹§¹ÔµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¡Ê£µ£´¡Ë¤éµåÃÄ´´Éô¤¬£·Æü¡¢¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¿À¸Í¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢¿À¸Í¿·Ê¹¼Ò¤Î³á²¬½¤°ì¼ÒÄ¹¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆ£Ã«Ì¼ÒÄ¹¤é¤Èº©ÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨¡¢Î¾¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£µåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë·®¾Ï¤ò¤Ä¤«¤à¤â¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£±¾¡£´ÇÔ¡£Æ£Ã«¼ÒÄ¹¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¤¼¤Ò¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤È¡¢°À°æ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÆüËÜ°ì¤ò¡ËÃ¥´Ô¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¾¡¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀº¿Ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³á²¬¼ÒÄ¹¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¡¢µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£°À°æ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬´î¤ó¤Ç²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²¿¤«¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬²¿¤«¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£