「全国高校ラグビー・決勝、桐蔭学園３６−１５京都成章」（７日、花園ラグビー場）

桐蔭学園（神奈川第１）が京都成章を３６−１５で下し、３大会連続６度目の優勝を果たした。３連覇は２００９〜１１年度の東福岡以来６校目。２度目の決勝進出となった京都成章は、５大会前と同じ相手に敗れて初の頂点に届かなかった。今大会は記念大会で５校多い５６校で争われた。

京都成章の５大会ぶり２度目となる頂点への挑戦は、またも桐蔭学園に阻まれた。多くが悔し涙に暮れる中、左膝を故障し、大会期間中は裏方に徹したＦＢ笹岡空翔主将（３年）と、笹岡を中学時代から見てきた就任３年目の関崎大輔監督（３６）だけは感謝、感動の涙だった。

前半、相手がボールキープを優先してきたため試合が動かなかったが、開始１４分にＳＯ岡元聡志（３年）の鋭いゲインを起点に先制トライを奪った。５−５で始まった後半はいきなりギアチェンジし、どんどん前に出てくる桐蔭学園ＦＷ陣に、「後手に回って、ミスが出た」と代理主将を務めたロック土肥祐斗（３年）。立て続けに得点を許し、最後まで主導権を奪えなかった。

ノーサイドまでグラウンド脇から笑顔で仲間を鼓舞し続けた笹岡は試合後、号泣しながらも「キャプテン不在で苦しい中、本当にやり切ってくれた」と声を絞り出した。その姿に関崎監督も「素晴らしい。キャプテンの責任を果たした。よう、頑張ったな」と涙。師弟の絆は大会のハイライトとなった。