¡¡¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼S¤Ë½ÐÁö²ÄÇ½¤Ê2¾¡ÇÏ¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¤ÏÌÚÍË¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ËÈ÷¤¨¤ÆºäÏ©¤Ç¥¥ã¥ó¥¿¡¼Ä´À°¡£¸«ÆÏ¤±¤¿¼¯¸Í»Õ¤Ï¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¤âÄ´»Ò¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¥È¥â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢¸å¤í¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤ÏÀ¨¤¤µÓ¤ò»È¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Á°Áö¤ÏºÇ¸åÊý¤«¤é¥é¥¹¥È3F32ÉÃ7¡£¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¼¯¸Í±¹¼Ë¤Ïº£Ç¯ºÇ½é¤Î½ÐÁöÇÏ¡Ê4ÆüÃæ»³7R¥Ð¥¿¡¼¥ë¡Ë¤ÇJRAÄÌ»»500¾¡Ã£À®¡£¹¬Àè¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæ»³¤À¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Î®¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£