「全国高校ラグビー・決勝、桐蔭学園３６−１５京都成章」（７日、花園ラグビー場）

桐蔭学園（神奈川第１）が京都成章を３６−１５で下し、３大会連続６度目の優勝を果たした。３連覇は２００９〜１１年度の東福岡以来６校目。２度目の決勝進出となった京都成章は、５大会前と同じ相手に敗れて初の頂点に届かなかった。今大会は記念大会で５校多い５６校で争われた。

桐蔭学園フィフティーンは勝って涙の抱擁を交わした。偉業をたたえる拍手が場内のファンから降り注ぐ。満身創痍（そうい）で頂点にけん引した主将のフッカー堂薗尚悟（３年）は仲間の手で３度宙を舞った。

「この日のためにつらいことをたくさんやってきた。ホッとした」

王者の貫禄を存分に見せつけた。前半１４分に先制トライを許すも、４分後にすぐさま追いついた。「絶対先制されると言っていた」と主将。桐蔭学園の最たる武器であるミーティングでは、常に最悪のシチュエーションを想定する。主将が築き上げたチームの準備力は決勝の舞台でも力を発揮し、フィフティーンに焦りが出るどころかさらに勢いが増した。

後半４分に勝ち越しのトライを決めたところから３連続トライをマーク。同１４分にはＳＯ竹山史人（３年）が、敵陣ゴールライン付近で陣地回復を狙うキックをチャージ。デッドボールラインギリギリでボールを抑え込む執念のトライで試合を決定づけた。準決勝・大阪桐蔭戦で右肩を負傷し「肩が取れるまでいこうと思っていた」という堂薗はここで交代。けがを押して出場した主将の気迫に仲間が応え、史上６校目となる３連覇をつかんだ。

リーダー不在で始動した新チーム。藤原秀之監督（５７）は「今まで以上に一番時間がかかった」と、主将任命は１月半ばの新人大会が始まる頃まで長引いた末、堂薗に託された。６月の関東大会では国学院栃木に７−５０で完敗。「キャプテンできるのかよ」。そんな言葉をチームメートから浴びた時期もあったが、折れることなくチームの先頭に立ち続けて信頼を得るリーダーに成長した。

花園３連覇への重圧を背負い戦った１年間。指揮官は「本当にびっくりしている。強くなったなと思う」と栄光を手にした教え子たちをたたえた。次に歩むのは４連覇への道−。桐蔭学園の時代はまだまだ終わらない。

◆堂薗尚悟（どうぞの・しょうご）２００７年８月１４日、相模原市出身。２歳の頃からラグビーボールを触り始め、相模原ラグビースクールでプレー。小学生の時は水泳、上溝南中ではバスケットボール部に所属していた。ポジションはフッカー。兄・昴修さんは桐蔭学園ＯＢ。１７４センチ、９９キロ。

◆桐蔭学園高等学校 １９６４年創立の男女共学私立校。ラグビー部も同年に創部。主なラグビー部ＯＢは、Ｗ杯３大会連続出場の松島幸太朗（東京ＳＧ）、佐藤大樹（浦安）ら。ラグビー部以外では俳優の織田裕二、元巨人監督・高橋由伸さんら。サッカーや柔道も強豪。生徒数は男子１５５０人、女子１３２０人。所在地は横浜市。