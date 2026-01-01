¡Ö¹ÃÈå¤¬²ø²æ¼£¤Ã¤¿¤éÂ¨½Ð¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×µð¿Í¤Îº£µ¨ÀµÊá¼êÁè¤¤¤òµå³¦OB¤¬¹Í»¡¡¡¡Ö¶¥Áè¤µ¤»¤¿¤é2¿Í¤È¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡×
¹ÃÈå¤Ïº£µ¨¤¬°ÜÀÒ2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡VÃ¥²ó¤òÁÀ¤¦°¤Éôµð¿Í¤Ç¤ÏÀð¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÊá¼êµ¯ÍÑ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏFA²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤¬³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ê¡¢ÂÇ·â¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î23Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎËÜÎÝ¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç±¦¼êÃæ»Ø¤ò¹üÀÞ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£68»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.260¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¶âËÜÃÎ·û¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ä¡×À¾»³½¨Æó¤¬ÌÁÍ§¶âËÜ¤È¤Î°ïÏÃ¤ò¸ì¤ë¡ª¤Ê¤¼Ì¾Êá¼ê¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¹ÃÈå¤¬Î¥Ã¦¸å¡¢Â¸ºß´¶¤ò¶¯¤¯¼¨¤·¤¿¤Î¤¬´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨.293¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢39ÂÇÅÀ¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÅðÎÝÁË»ßÎ¨4³ä1Ê¬9ÎÒ¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¿·¼ç¾¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÎ©¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢2026Ç¯ÅÙ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀµÊá¼êµ¯ÍÑ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£µå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤âºå¿À¡¢ÃæÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤¬1·î6Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ø¶âËÜÃÎ·û¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ä¡ÙÀ¾»³½¨Æó¤¬ÌÁÍ§¶âËÜ¤È¤Î°ïÏÃ¤ò¸ì¤ë¡ª¤Ê¤¼Ì¾Êá¼ê¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¹Åç¡¢µð¿Í¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿À¾»³½¨Æó»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¸½ºß¤ÎNPB¤ÎÊá¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï²áµî¤Î¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍ½Ð¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹Êá¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ïµð¿Í¤ÎÀµÊá¼êÁè¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¡¡
¡¡¸µ¡¹¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂç¾ëÂî»°¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¢¾®ÎÓÀ¿»Ê¤È3Êá¼ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËFA²ÃÆþ¤Ç¹ÃÈå¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤«¤éÂÇ·â¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ÃÈå¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö´ßÅÄ¤¬³èÌö¤·¤¿¡£´ßÅÄ¤Ë¡ÊÀµÊá¼ê¤¬¡Ë¤Ê¤ë¡£·ë²Ì½Ð¤·¤Æ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÀ¾»³»á¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë2026Ç¯ÅÙ¡¢ÊÒ²¬»á¤ÏÀ¾»³»á¤Ë²¾¤Ëµð¿Í¤Î»Ø´ø´±¤À¤È¤·¤¿¤éÊá¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀ¾»³»á¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¹ÃÈå¤È´ßÅÄ¤ò¸ò¸ß¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀ®ÀÓ¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÂÇ·â¤ÎÎÉ¤µ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÂç¾ë¡¢¾®ÎÓ¤â¤¤¤ë¡£Âç¾ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂÇ·â¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÎÝµ¯ÍÑ¤¬½çÅö¤È¤·¤Ê¤¬¤é¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¹µ¤¨¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¡¢´ßÅÄ¡¢¹ÃÈå¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡Ö´ßÅÄ¤¬¸åÈ¾¤«¤é¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¹ÃÈå¤¬²ø²æ¼£¤Ã¤¿¤éÂ¨½Ð¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¡Ê´ßÅÄ¤¬¡ËÂ½¿§¤Ê¤¤³èÌö¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤âÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Þ¤¿¥è¡¼¥¤¥É¥ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¹ÃÈå¤â¼ÂÀÓ¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¶¥Áè¤·¤Ê¤µ¤¤¡¡·ë²Ì½Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤¦¤«¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¾»³»á¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤¬ºÇ½é¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¶¥¤ï¤»¤ëÊýË¡¤ò´«¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö2¿Í¤È¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤°³°¤¹¤è¡Ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶¥Áè¤òÂ³¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤ë¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Èº£µ¨¤Ï¾¡Éé¤òÅÒ¤±¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÂç»ö¤ÊÀð¤ÎÍ×¤òÃ¯¤ËÂ÷¤¹¤Î¤«¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤·Îõ¤ÊÀµÊá¼êÁè¤¤¤ËºÆ¤Ó¡¢Ç®¤¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
