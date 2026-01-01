「阪神新人合同自主トレ」（７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神のドラフト５位・能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝が７日、藤川監督の「素直指令」を受け、「イエスマン」になると宣言した。「自分は野球をやってるうちは『はい』か『ＹＥＳ』しか言わないと決めている」。チーム方針や首脳陣からの指示に逆らうつもりはない。

これまでの野球人生は上下関係を大切にしてきた。「『ＮＯ』はないです」と真顔で回答。指揮官からは訓示で「まずは素直にやること」と説かれたが、能登の素直さは新人７人でトップだろう。自我を出すことも時には必要だが、まずは阪神という組織のルールにのっとって行動するつもりだ。

とはいえ、己の意思も強い。トレードマークは丸刈りで、愛称は「くりまんじゅう」。この日の自主トレ開始に向け、前日に気合を入れるため整えてきた。グラウンドでは帽子を脱ぐと、どこにいるかすぐに分かる。首脳陣に存在をアピールするためには、最高の武器となる。

加えて、ウエアには黄色のジャージーを採用。「もう一色あったんですけど、せっかくなので阪神カラーを着ました」。チーム方針に倣うだけでなく、チームカラーにも染まろうとしている。昨年はオイシックスでイースタン４冠の活躍。「全ての人、ものがレベルアップしている。まずゼロからのっとってやれればいいかな」。１軍で投げろと言われた時に「はい」と返事するため、イエスマンは曲げない。