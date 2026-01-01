£Ê£±Ä®ÅÄ¡¦¹õÅÄ´ÆÆÄ¡¡¤±¤óÀÕ½èÊ¬¸å½é¤Î¼èºàÂÐ±þ¤â¡Ö¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡×¡¡£²·î³«Ëë¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ø»ÏÆ°
¡¡£Ê£±Ä®ÅÄ¤Ï£·Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Ç¡¢£²·î£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡£Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¸À¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Ë£Ê¥ê¡¼¥°¤«¤é¤±¤óÀÕ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤Î¼èºàÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢½èÊ¬¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡×¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡½èÊ¬È¯É½¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹Åù¤Ç¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡Ê½èÊ¬È¯É½»þ¤Ë¡Ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤ä¤ë¡ÊÏÃ¤¹¡ËÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤Î¤Ç¡£»ä¤Ï»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀþ°ú¤¤ò¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦£±²óÌá¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁª¼ê¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤«¤é¤±¤óÀÕ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¾å¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä®ÅÄ»Ô¤Ç¤Î¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾åÅÄÉðÂ¢ºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¡Ö¤´ÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£