新年4日から2月27日までJRA短期免許を取得したドイツのトール・ハマーハンセン（26）が7日、初めて栗東トレセンを訪れた。「とにかく大きくて、馬も2000頭とかなり多い。それなのに、ごちゃごちゃしていなくて素晴らしい。そんな多くの頭数を見ることは普段ないので、とてもいい経験」と美しい目を輝かせた。

来日初週の正月開催は10鞍に騎乗。スポニチ賞京都金杯は関東馬トロヴァトーレに騎乗して6番人気4着に導いた。「最初の週から重賞の依頼を頂けて、とてもうれしかった。日本の競馬は世界的にもトップクラス。高いレベルの中でレースができて楽しかった。日本の競馬ファンも温かくて競馬場での応援はとてもうれしかったです」。初勝利はお預けとなったが、ファンに感謝した。

今週3日間開催最終日の京都メイン・シンザン記念では関東馬のサンダーストラックとコンビを組む。騎乗馬とのコンタクトはないが、舞台は先週と同じ淀。「（コースの）イメージは膨らんだよ。レースが終わってからもずっと考えていたし、今週はもっと乗りやすくなると思う。楽しみだし結果を出したい」と気合十分だ。

ドイツの24＆25年リーディングジョッキーは昨年ワールドオールスタージョッキーズで初優勝しJRAの短期免許申請資格をクリア。表彰式で「また日本に戻ってきて皆さまの前でレースをしたい」と公言してからわずか5カ月。その約束を果たした。好きな日本食は「好き嫌いがないので何でもおいしい。ドイツはマイナス5度なので寒さも平気」と文化や環境にも順応。大好きな日本で一つでも多くの勝利を積み上げる。