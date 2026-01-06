元ＳＫＥ４８の松井珠理奈（２８）が７日、都内でＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮの辻本達規（３４）とツーショットでの結婚会見を行った。名古屋を拠点に活動したアイドル同士の結婚で、近年では珍しく記者会見を開き、自らの口で出会いからゴールインに至るまでを幸せいっぱいの笑顔で生報告した。互いに芸能活動は続ける意向で、ともに東海地方出身ということもあり、夫婦での活動にも意欲。珠理奈は「名古屋から全国に向けて元気をお届けできるように頑張っていきたい」と誓った。

昨年末のライブでかかとを骨折し、松葉づえで現れた辻本が着席する際に、珠理奈はそっと手を添えてフォローした。

出会いは１１年前。辻本は「（ボイメンの活動で）僕が名古屋駅でチラシ配りをしていた時に、ばったりＳＫＥのメンバーと松井さんと出会った。その時に『寒いのに一人で頑張っているのは偉いね』って言ってもらった」と初対面を回想した。

その後、グループを卒業した珠理奈に体調の優れない日々が続き、知人を通じて電話する機会があった辻本が、２０２２年にキャンプに誘って、距離が縮まった。

辻本がメディア伝いに聞く珠理奈の印象は「わがままな子」だったが、実際に会うと一生懸命さにひかれ、「不器用」なだけと捉える。だからこそ「彼女のいいところを一生かけて伝えたい」と夫としての使命感も抱いた。珠理奈も「体調など崩すことなく元気にお仕事ができている」と愛の力を実感している。

２人で温泉に行くことが多かったことから、昨年１１月２６日（いい風呂の日）に辻本が「結婚してください」と東海エリアの紅葉のきれいな場所で簡潔にプロポーズし、珠理奈もＯＫした。

珠理奈は兼任したＡＫＢ４８のＯＧとして昨年１２月の日本武道館公演に出演しており「報告したくてうずうずして“大声ダイヤモンド”って感じだった」と曲名を踏まえて振り返った。辻本は親交のあるプロ野球・中日の柳裕也投手（３１）には事前に知らせ、背番号１７から１月７日を、婚姻届を出す日に選んだ。

珠理奈の左手人さし指にはミキモト（三重）の真珠の婚約指輪、薬指には結婚指輪が輝く。「見出しにするなら何婚？」と問われると迷いながら辻本は「ぞっ婚」と答え、珠理奈は「ドラ婚ズ」と言い、再び辻本が「キャンプ婚」と提案した。

披露宴や挙式についてはまだ話していないといい、辻本が場所を「間をとって静岡」と冗談っぽく言うと、珠理奈は「結婚式を名古屋でやって、披露宴を東京でやるとかかな」と候補を挙げた。

既に同居しており、今後は名古屋を拠点に活動。珠理奈は「一緒に呼んでいただけることがあれば幸せなこと」と夫婦共演にも意欲的だ。既に名古屋では２人での“オファー”もあるといい、「どんな番組でも呼んでいただけたらうれしい」（辻本）。まずは地元から、幸せを発信していく。

◇松井珠理奈（まつい・じゅりな）１９９７年３月８日生まれ、愛知県出身。２００８年、ＳＫＥ４８に１期生として加入。０９年、ＡＫＢ４８の１２枚目シングル「涙サプライズ！」で選抜入り。前田敦子とＷセンターを務めた。１８年、「ＡＫＢ４８ ５３枚目シングル世界選抜総選挙」１位。２１年卒業。現在は地元・春日井市の広報大使を務める。

◇辻本達規（つじもと・たつのり）１９９１年５月１７日生まれ。岐阜県出身。２０１０年、ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮのメンバーとしてデビュー。メンバーカラーは赤。岐阜県羽島市広報大使やフィットイージー公式アンバサダーを務める。中京テレビ「あさドレ♪」や東海テレビ「スイッチ！」に出演。趣味はドラゴンズ、キャンプ、サウナ、釣り、登山など。