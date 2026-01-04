◆全国高校ラグビー ▽決勝（３０分ハーフ） 桐蔭学園 ３６（５―５、３１―１０）１５ 京都成章 （７日、花園ラグビー場）

決勝が行われ、桐蔭学園（神奈川第１）が京都成章（京都）を３６―１５で下し、史上６校目となる３連覇を達成した。２度目の決勝で初優勝を目指した京都成章は頂点にはあと一歩、届かなかった。

京都成章のメンバーらが悔し涙に暮れた。５大会ぶり２度目の決勝で、またしても立ちはだかった桐蔭学園の壁。ロックの土肥祐斗（３年）は「笹岡を日本一のキャプテンにしたかった」と唇をかんだ。

９月に左膝を手術して在学中のプレーが絶望となり、裏方に徹した主将のＦＢ笹岡空翔（くうと、３年）は「頑張ってくれた仲間たちに感謝しかない」と涙。先制するなど健闘したフィフティーンをねぎらった。

現在の３年生が入学した２３年春。元部員による不祥事が起き、同校やラグビー部に厳しい目が向けられた。学校長でもある同部の湯浅泰正総監督（６１）は当時について「（現役部員には）普段通りに接した」と振り返る。翌２４年春は入部者が２５人と、およそ半減したが、当時入部したある部員は「（不祥事があり）どんな感じかなと思ったが、体験入部したら雰囲気が良くて」と入部し、ラグビーに没頭している。

準Ｖをへて、新チームの戦いは、すぐに始まる。笹岡は後輩たちに向け「まだまだ成長できる。（相手に突き刺さって群がる）ピラニアタックルという伝統を継承していってほしい」とエール。京都成章の挑戦は終わらない。（田村 龍一）