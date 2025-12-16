·ÄÂç¤¬»ÏÆ°¡¡¹ÃÓ£Ê£ò¡¥ÌÜÉ¸º£½©¥É¥é£±»ØÌ¾¡ÖÌîµå¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×Éã¤Î¶â¸À¶»¤Ë¥×¥íÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Î·ÄÂç¤¬£·Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÆ±Âç³Ø¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»ÏÆ°¤·¡¢Éû¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹ÃÓ¹ÀÀ®Åê¼ê¡Ê£³Ç¯¡¦·Ä±þ¡Ë¤¬¡Öº£½©¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¡×¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Éã¤Ç¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Éð¡¦¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤«¤é¡¢¡ÖÌîµå¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¶â¸À¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ò¤º¤Ã¤È·Ç¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¿Æ¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡£¸µ¥×¥íÁª¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤âµÙ¤Þ¤ºÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°éÀ®¤Ç¤â¡Ê¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¡Ë¤«¤«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£½ÐÎÏ¡¢µåÂ®¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡£¤½¤Î¾å¤Ç·è¤áµå¤È¤Ê¤ëÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤Èµå¤Î°ÒÎÏ¤ò¼«¿È¤Î¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£¡ÖÂ´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¥×¥í°ìËÜ¡×¡£Éã¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢ÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¡£