日本ハム・新庄剛志監督（５３）から７日、堂々のＶ宣言が飛び出した。千葉県鎌ケ谷市の球団施設で、スタッフ会議に出席。ソフトバンクから６年ぶりに古巣復帰した有原航平投手（３３）ら補強への手応えを口にし、小久保裕紀監督（５４）率いる王者ソフトバンクの打倒と９６勝を挙げての独走Ｖを目標に掲げた。

満面の笑みに自信があふれていた。球場入りを待ち受ける報道陣の前で、自ら足を止めた新庄監督。「クリスマスからとんでもないプレゼントをもらって。有原君。２年連続最多勝が２人？優勝に近づいたという、うれしいクリスマスでしたね」と声を弾ませた。

エース伊藤と最多勝コンビを結成する有原への期待は大きい。「１８０イニングは必ず投げてもらいたい」とローテの中心に想定し「エスコン一発目は有原君でいきたい」と、本拠地開幕となる３月３１日・ロッテ戦の先発に指名。「１８ぐらい勝てる」と、そろばんをはじいた。

陣容は整った。先発ローテ候補は「頭の中では１１人いる」と豪語。開幕から約３カ月は伊藤、有原、北山、達の“４本柱”を中５日で登板させる構想も披露した。そこから最終的には、中６日の先発陣６人で固定する青写真を描く。

２連覇中のソフトバンクから主戦の有原を獲得。戦力的には、右腕が挙げた昨季の１４勝分がそのまま引っ繰り返る。指揮官は「僕の中での打倒は小久保裕紀なので。そこに断トツで差をつけて勝つ考えしかない」と同学年の敵将に“宣戦布告”だ。打線も２冠王のレイエス、清宮幸や郡司らを中心に充実。「独走。９６勝。いける」と、昨季８３勝からの大幅な上積みに自信をにじませた。

２年連続２位で迎えた就任５年目。目指す場所は一つしかない。「もう育てるとか、そういう年じゃないので。勝ちにいく」と新庄監督。１０年ぶりのリーグ制覇へ、今までにない手応えを感じて２０２６年の大航海に向かう。