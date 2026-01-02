阪神OBの赤星憲広氏（49＝スポニチ本紙評論家）が、今年も2月の沖縄春季キャンプで臨時コーチを務めることが7日、分かった。岡田彰布前監督時代の23年から4年連続となり、第1クール中を予定している。

新人から5年連続の盗塁王に輝くなど通算381盗塁は球団最多。藤川監督になった昨年も2月6日から2日間指導し、24年に12球団中11位だったチーム盗塁数41を、リーグ最多で12球団2位の100まで押し上げた。機動力も2年ぶりリーグ優勝の大きな原動力となった。特に21年盗塁王の中野には「アウトになってもいいからどんどんチャレンジしてほしい」と背中を押し、24年の6から25年は19へと復活させた。

今年のルーキーも機動力を武器とする選手が多い。中でも、関西独立リーグで2年連続の盗塁王に輝いた育成ドラフト2位の山崎（関西・兵庫）は、同じ右投げ左打ちの外野手でもあり赤星氏が目標の選手。著書も読み込んでおり、5日の入寮時には「お会いできたら聞けるだけいっぱい聞いてみたい」と熱望していた。「赤星塾」がチームのさらなる機動力強化をもたらす。