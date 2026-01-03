阪神の新人合同自主トレが7日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎でスタートした。

ドラフト3位・岡城（筑波大）が、同期の“ええとこ取り”で飛躍を期す。5日の入寮から2日が経過。練習に加えて寝食をともにする仲間たちの姿を見て、早速刺激を得た。まずは同じ快足を武器に持つ育成ドラフト2位の韋駄天（いだてん）からだ。

「山崎さんは（走塁の）初速が凄く速い。ポール間を一緒に走った時、1、2歩目の加速が凄かった。自分には、まだ足りない」

指名順位こそ自分が上でも、技術の差は歴然だという。走攻守全てで勝負したい22歳にとって重要課題である体づくりは、ドラフト5位の大食漢に学ぶ。

「能登さんが凄く食べますね。納豆も2つぐらい持って…。体が資本なので、自分も負けずにしっかり食べて、計画的に体重を増やしていけたらいい」

桐蔭横浜大時代に毎食5〜6合の米を食べて肉体改造を図った右腕は、格好のテキスト。「日本トップレベルの環境で、どんどん力をつけてやっていけたらいい」。最新鋭の施設と魅力あるライバルたちを“フル活用”し、1軍への難関を突破する。（八木 勇磨）