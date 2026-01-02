日本ハム・新庄剛志監督（５３）から７日、堂々のＶ宣言が飛び出した。千葉県鎌ケ谷市の球団施設で、スタッフ会議に出席。ソフトバンクから６年ぶりに古巣復帰した有原航平投手（３３）ら補強への手応えを口にし、小久保裕紀監督（５４）率いる王者ソフトバンクの打倒と９６勝を挙げての独走Ｖを目標に掲げた。新庄監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−有原獲得を含め、シーズンに向けて構想は。

「有原君をとってもらって。あとは西川君も菊地君も島本君も獲得できて。ふふふ（笑）迷うことがいっぱいで。楽しいシーズンになりそう」

−有原の加入は。

「でかい。めちゃくちゃでかい。ほんとにでかい。もうユニホームを着た瞬間に別人になる。そのメリハリができる選手が僕は大好き。あとは（ＣＳで）郡司くんにインコースのツーシームを連続で投げた、あのボールは増やしてもらえたら。右バッターはホント嫌」

−年末年始も常に野球のことを。

「いやいや、考えてないです。もうゆっくりバリ（島）の方で休ませてもらいました」

−今年はファンも日本一を期待。

「日本一の前にリーグ優勝ですね。目指すところはそこしかない。３連覇はあげないよ、っていう野球をしていきたい」

−メンバーを固定していきたいという話も。

「やっぱ３、４、５番は固定したい。あとは外野手の争いはキャンプの紅白戦からオープン戦にかけてが勝負」