ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡¿·¿ÍÁª¼ê¤ØÌó3Ê¬´Ö¤Î·±¼¨¡¡À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¡×¤È¡Ö¶òÃÔ¡×
¡¡ºå¿À¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬7Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤ÎÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¿·¿Í7Áª¼ê¤Ø¤Î·±¼¨¤Ç¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬À®¸ù¤Î¿´¹½¤¨¤òÀâ¤¤¤¿¡£¡ÖÁÇÄ¾¡×¤È¡Ö¶òÃÔ¡×¡£¤³¤ì¤¬Ìó3Ê¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£SGLÆôºê¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò½ª¤¨¤¿¼ã¸×¤ËÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤¢¤È¤Ï¶òÃÔ¡£¡È¤Ê¤¼¡¢¤¢¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡É¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÀÚÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó²£¤ËÃÖ¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£Æ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¬µ»½Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËµÛ¿å¤Ç¤¤Ê¤¤¡£22Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ç¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Æ¤â¿¤Ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¿¤Ó¤ë¡×¤È³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤ÏÀ®¸ù¤ÎÂçÅ¨¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ä¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¡¢ÉÔ¶ø¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ë¶òÃÔ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤Ï»ß¤Þ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ì¤ÐÎ¥¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¼«¿È¤¬¾åÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤º¡¢°¤¤¶õµ¤¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤ËÅÁÀ÷¤¹¤ë¤³¤È¤â´í×ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¾ô²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¿¿¤Ã¤¹¤°Êâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤òÆ³¤±¤ì¤Ð¤È¡¢»ä¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µ¯ÍÑ¤ËÇ»Ã¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ»ÎÌ¤ÎÉ¾²Á¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤âÌóÂ«¤·¤¿¡£¶òÃÔ¤ò¸À¤¦²Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Æ£Àîºå¿À¤ÎÎ®µ·¤À¡£¡¡¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë
¡¡¡û¡ÄÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç1·³¼óÇ¾¿Ø¤¬¤¤¤ëµ¹ÌîºÂÁÈ¤È¡¢2·³¼óÇ¾¿Ø¤¬¤¤¤ë¶ñ»ÖÀîÁÈ¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤òÉÑÈË¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¡Ö1Æü¡¢2Æü¤Ç¸òÂå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢ÆâÌî¼ê¤Î¥³¡¼¥Á¤Î¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÜÆ°¤¬¤½¤³¤½¤³½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò½ÀÆð¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ï1¡¢2·³¤Î¶èÊÌ¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£