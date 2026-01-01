ºå¿À¥É¥é2Ã«Ã¼¾¸à¤ËÁá¤¯¤â¡È¥×¥í¤ÎÀöÎé¡É!?¡Ö¸×É÷Áñ¡×¤ÇÌÂ»Ò¡¡ÀßÈ÷¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡ºå¿À¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬7Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤ÎÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦Ã«Ã¼¡ÊÆüÂç¡Ë¤ÏÁª¼êÎÀ¡Ö¸×É÷Áñ¡×¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢Êý¸þ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µÕÊý¸þ¤ËÌá¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢Á°Ìë¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2·³ËÜµòÃÏ¤Î°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¿·¤¿¤Ë´°À®¤·¤¿¸×É÷Áñ¡£Ìó80Áª¼êÊ¬¤ÎµðÂç¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¿åÉ÷Ï¤´°È÷¤ÎÂçÍá¾ì¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¥Þ¥·¥ó¤¬¤½¤í¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡¢Î®¿å¥×¡¼¥ë¡¢Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀßÈ÷¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆþÎÀ2ÆüÌÜ¤Ç¼«¼¼¤ËÌá¤ë¤Î¤ËÌÂ¤¦¤Î¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÜÀß¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤â¼Â´¶¡£¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦²¬¾ë¤é¤ÈÂçÍá¾ì¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Î¹¤µ¤¬½é¤á¤Æ¡£Ç®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤°½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÆ±´ü¤È¤Îå«¤â¿¼¤á¤¿¡£
¡¡ÎÀÀ¸³è¤Ç¤Ï¿©»ö¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¡£ÆþÎÀ½éÆü¤Î5Æü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°ì¿ÍÆéÍÑ¤Î¤¹¤¾Æ¤¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡£ËèÆü¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£ÅöÌÌ¤Ï¡ÖÂÀ¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤¤¤¤¤Õ¤¦¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÂÎ½ÅÁý¤È¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£
¡¡¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¤Ç¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¡£¡Ö100¡ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËüÁ´¤Ç¤¹¡×¡£ÂÎ¤Å¤¯¤ê¡¢¥±¥¢¡¢¿©»ö¤¬Á´¤ÆÀ°¤Ã¤¿µòÅÀ¤Ç¡¢É¬¤º¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È³Î¿®¡£¡Ö¿©»ö¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¼«Ê¬¼¡Âè¡£¤Á¤ã¤ó¤È·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ä¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¾å¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡×¡£Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ØÌÂ¤ï¤ºÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡Í®¹á¡Ë