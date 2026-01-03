「阪神新人合同自主トレ」（７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神の藤川球児監督（４５）が７日、兵庫県尼崎市のファーム施設「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で行われた新人合同自主トレ初日を視察し、７選手にプロで成功するための極意３カ条を伝えた。（１）故障厳禁、（２）愚痴は聞かないに続き、最も強調したのは（３）素直になることの重要性。「強いから勝つのではなく、勝つから強い。勝つチームをつくる」とリーグ連覇の先に、常勝チームの構築を誓った。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

（訓示要旨）

「まずは素直にやっていくこと。キャンプに行くまでに故障をしない。あとは愚痴。なんであの選手にチャンスがあるんだとか、これから出てくるかもしれない。ただ、そういうのは一切聞かない。自分がうまくなることだけ考えてやってください。必ず見ているので大丈夫。まだまだ先は長いからやっていこう」

−新人選手の動きや表情を見て。

「体としては仕上がってきているなと思いますね。ユニホームを着ればまた、もう一回り大きく見えますから。ファンの方は非常に楽しみに沖縄キャンプを待ってもらいたいなと思います」

−キャンプインまでにどう過ごしてほしいか。

「いろんな講習とかね。プロに入るということで講習がありますから、いろんな意味で一つずつ慣れていってくれればなと。１年たつとまた違った景色になっているでしょう。今日１日を早く忘れてまた明日、頑張ってほしいと思います」

−チームを壊す、と。

「強いチームだから勝つのか、勝ったから強いのか…勝つから強いんですよ。だから勝たなきゃいけないんです。育成も含めて、育成したから強いんじゃなく、勝ったから育成できたという答えがくる。とにかく勝利を目指すチームづくりをする、と。非常にこれは大事なところですね。勝てば全てがうまくいっているように答えを出せる。導き出せるし、計算式でね。なので、勝ちにいく。それに尽きますね」