（NY時間14:51）（日本時間04:51）

レボリューション・メディシンズ＜RVMD＞ 87.81（+7.96 +9.97%）

アッヴィ＜ABBV＞ 228.64（+4.71 +2.10%）



医薬品のレボリューション・メディシンズ＜RVMD＞に先ほどから買いが強まっている。大手薬のアッヴィ＜ABBV＞が同社買収で協議進展と伝わった。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が関係者の話として伝えた。直前で障害が生じなければ、近く合意に至る可能性があるという。



【企業概要】

RAS依存性がんに対する新規標的治療薬を開発する臨床段階のバイオテクノロジー会社。がんにおける遺伝子ドライバーと適応耐性メカニズムに基づき、プレシジョンメディシン(精密医療)のアプローチによる、革新的な単剤療法・併用療法を開発。RAS(ON)阻害剤とRASコンパニオン阻害剤の臨床を進める。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

